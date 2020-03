Ο Eminem ανακοίνωσε τον νικητή του Godzilla Challenge και μείναμε άφωνοι (vid)

Πίσω στις 26 Φεβρουαρίου, όταν η ζωή μας κυλούσε ακόμη σε κανονικούς ρυθμούς, είχαμε γράψει για το Godzilla Challenge, που ξεκίνησε ο Eminem στα social media. Η πρόκληση προς τους φαν του ήταν να ραπάρουν το ίδιο γρήγορα με εκείνον την τρίτη στροφή του τραγουδιού ''Godzilla'' από το νέο του άλμπουμ ''Music To Be Murdered By''.

Μιλάμε για το σημείο όπου ο Eminem σπάει κάθε ρεκόρ ταχύτητας ραπάροντας 229 λέξεις σε μόλις 30 δευτερόλεπτα -μιλάμε για 7,6 λέξεις το δευτερόλεπτο! Και όμως, πολλοί φαν του ανταποκρίθηκαν και ο δημοφιλής ράπερ επέλεξε ανάμεσά τους τον νικητή που είναι ο ακόλουθος:

Ο παραπάνω τυχερός κέρδισε μία υπογεγραμμένη λιθογραφία του Eminem και ένα ζευγάρι ακουστικά Beats, ενώ στην ιστοσελίδα του ο Eminem απένειμε και πέντε ακόμη επαίνους.

Πηγή: reader.gr