Το τραγούδι των «Friends» από το... 1920 μέχρι το 1990! (vid)

Τους Postmodern Jukebox τους ξέρουμε και στην Ελλάδα -έχουν έρθει για συναυλίες το 2017 και το 2019- για τις φοβερές swing, jazz και σόουλ διασκευές τους σε γνωστά σουξέ των τελευταίων δεκαετιών.

Τώρα έπιασαν στα χέρια τους το «I'll be there for you» των Rembrandts, το γνωστό σε όλους μας τραγούδι από τα τηλεοπτικά «Φιλαράκια», που ετοιμάζονται για το μεγάλο reunion.

Αλλά δεν αρκέστηκαν σε μια απλή διασκευή στο στυλ των τραγουδιών του μεσοπολέμου, όπως το συνηθίζουν.

Σε ένα βίντεο που γυρίστηκε ζωντανά, χωρίς μοντάζ, ξεκινούν να το ερμηνεύουν στο στυλ της δεκαετίας του 1920, μετά περνάνε σε εκείνη του '30, του '40, του '50...

Οι τραγουδιστές αλλάζουν, στα 80s εμφανίζεται ένας καραφλός... Φρέντι Μέρκιουρι και μπαίνουμε στα 90s όπου -έκπληξη!- στο πλάνο μπαίνουν οι ίδιοι οι Rembrandts για ένα πανηγυρικό φινάλε με όλους τους μουσικούς και τους ερμηνευτές μαζί.

Πηγή: reader.gr