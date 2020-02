Η δημοφιλέστερη πορνοστάρ αποκάλυψε οτι ποδοσφαιριστής της στέλνει μηνύματα (pics & vids)

Ένα μικρό χαμό έχει προκαλέσει στους μερακλήδες ποδοσφαίροφιλους η Lana Rhoades...

Η πασίγνωστη πορνοστάρ που αυτή τη στιγμή είναι νούμερο 1 στο ranking του PornHub εμφανίζεται σε ένα video να λέει πως υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής που της στέλνει πονηρά μηνύματα...

Μάλιστα αποκαλύπτει πως έχει 43 εκατομμύρια Followers και το συμβόλαιό του στην ομάδα που αγωνίζεται φτάνει τα 80 εκατομμύρια ευρώ.

Lana Rhoades saying that a footballer with 43 million instagram followers hit her up in the dms... pic.twitter.com/3kkI3Tq7qj

— Marshall 〽️ (@ftblmarshall) February 25, 2020