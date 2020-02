Πέθανε η Λιν Κοέν, η «Μάγκντα» του Sex and the City (vid)

Η ηθοποιός Λιν Κοέν, πέθανε την Παρασκευή στη Νέα Υόρκη σε ηλικία 86 ετών, όπως ανακοίνωσε ο μάνατζέρ της, Τζον Πουλτζ.

Ο ρόλος που την έκανε ευρέως γνωστή ήταν αυτός της «Μάγκντα» στην δημοφιλή σειρά Sex and the City.

Συγκεκριμένα υποδύθηκε την βοηθό που είχε προσλάβει η Μιράντα Χομπς (που ενσάρκωνε η Σίνθια Νίξον).

Εμφανίστηκε σε 13 επεισόδια αλλά και στις δύο κινηματογραφικές ταινίες του Sex and the City, του 2008 και 2010.

Ποια ήταν η Λιν Κοέν

Είχε γεννηθεί στο Κάνσας Σίτι του Μιζούρι, και είχε καριέρα στον κινηματογράφο, την τηλεόραση αλλά και το θέατρο.

Μεταξύ άλλων είχε παίξει: στο Nurse Jackie, στο The Marvelous Mrs Maisel, στο Across the Universe, στο The Hunger Games: Catching Fire και στη σειρά Νόμος και Τάξη.

Η ανάρτηση της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, η «Κάρι Μπράτσο» της σειράς, έκανε μια ανάρτηση στο Instagram για τον θάνατο της Λιν Κοέν.