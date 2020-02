O Τζιμ Κάρει «φλέρταρε» δημοσιογράφο κατά την διάρκεια συνέντευξης (vid)

Ο Τζιμ Κάρεϊ, εκτός από το ταλέντο του είναι γνωστός και για τις ατάκες του.

Συγκεκριμένα, παραχώρησε συνέντευξη στην δημοσιογράφο Charlotte Long, για το περιοδικό Heat και με το γνωστό χιούμορ που διαθέτει την φλέρταρε... λίγο!

Κατά την διάρκεια της συνέντευξης η κοπέλα τον ρώτησε να έχει μείνει κάτι στην «λίστα» του που δεν έχει κάνει ακόμα κι εκείνος της απάντησε αυθόρμητα «Μόνο εσύ».

Τότε εκείνη χαμογέλασε και του είπε: «Δεν ξέρω τι να πω».

Στην συνέχεια εκείνος έδειξε ότι αστειευόταν και της είπε πως έχουν μείνει πολλά πράγματα που δεν έχει κάνει.

Ωστόσο, αυτή η κουβέντα του σχολιάστηκε αρνητικά από την πλειοψηφία στα social media.

Such a huge of @JimCarrey but lost respect for him today. This is really unacceptable, I wish and hope he apologizes to you. But you handled it really well, more Power to you! I

