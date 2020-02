Ράπερ πήδηξε από την σκηνή των βραβείων για να πλακωθεί με το κοινό (vid)

Με παρατράγουδα συνοδεύτηκαν τα εφετινά βραβεία του New Musical Express, το οποίο είναι το πιο διάσημο μουσικό περιοδικό στην Μεγάλη Βρετανία.

Πρωταγωνιστής σε αυτά ήταν ο Slowthai την ώρα μάλιστα που είχε ανέβει στην σκηνή για να πάρει το βραβείο «hero of the year»...

Εκείνη τη στιγμή κάποιος από το κοινό άρχισε να τον αποδοκιμάζει για τα σεξουαλικά σχόλια που είχε κάνει στην Katherine Ryan.

Όπως μπορείτε να δείτε στο video εκείνος δεν το πήρε και τόσο ψύχραιμα, καθώς άρχισε να βρίζει, να πετάει το μικρόφωνο προς την μεριά του.

Όταν όμως του πέταξαν πίσω, μαζί με ένα ποτό, εκεί ήταν που βγήκε εκτός εαυτού...

Σε τέτοιο σημείο μάλιστα που πήδηξε από την σκηνή, προκειμένου να πλακωθεί με τον συγκεκριμένο άνδρα...

Δείτε το χαρακτηριστικό video...

It’s just kicked off at the NME Awards #Slowthai just after he won hero of the year #NMEAwards2020 pic.twitter.com/rKmUOXSuhB

— Vinesh (@V1nesh) February 12, 2020