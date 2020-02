Οι «Άγγελοι» επιτίθενται στη «Victoria's Secret»

Τα μοντέλα, μεταξύ των οποίων οι Κρίστι Τέρλινγκτον, Άμπερ Βαλέτα και Ίσκρα Λόρενς, μαζί με άλλα 100 διάσημα ονόματα της πασαρέλας, συνενώθηκαν μέσω της Model Alliance και υπέγραψαν την επιστολή, η οποία φιλοξενήθηκε πρόσφατα από τους New York Times σε μία έρευνα με γενικό τίτλο «"Angels" in Hell: The Culture of Misogyny Inside Victoria's Secret».

«Οι αναφορές των Times επανέλαβαν καταγγελίες για ανάρμοστη συμπεριφορά απέναντι στα μοντέλα και τους υπαλλήλους», αναφέρει η επιστολή προς τον Mehas. «Διαπόμπευση των σωμάτων, άσεμνες παρατηρήσεις, τιμωρίες με τη μη καταβολή προκαταβολών, μη εξουσιοδοτημένη χρήση των φωτογραφιών των μοντέλων και πιέσεις για γυμνές φωτογραφήσεις, χωρίς αμοιβή για τις προσωπικές συλλογές των φωτογράφων», είναι μερικά από αυτά που καταγγέλλονται.

Η έρευνα καταδεικνύει ως βασικό δράστη τον Ed Razek, υποστηρίζοντας ότι ενθάρρυνε την «εδραιωμένη κουλτούρα του μισογυνισμού, του εκφοβισμού και της παρενόχλησης».

Η επιστολή συνεχίζει και καλεί την εταιρεία να συμμετάσχει στο πρόγραμμα RESPECT, το οποίο θεωρείται ως «το μόνο πρόγραμμα λογοδοσίας σχεδιασμένο από και για μοντέλα».

«Σύμφωνα με το πρόγραμμα, οι υπογράφοντες δεσμεύονται να ζητήσουν από τους εργαζόμενους, τους πράκτορες, τους πωλητές, τους φωτογράφους και όλους τους εμπλεκόμενους να ακολουθήσουν έναν κώδικα δεοντολογίας που προστατεύει την ασφάλεια του κάθε εργαζόμενου. Τα μοντέλα έχουν πρόσβαση σε έναν ανεξάρτητο, εμπιστευτικό μηχανισμό καταγγελιών, με ταχεία και δίκαιη επίλυση των καταγγελιών τους, και την επιβολή των ανάλογων ποινών στους παραβάτες. Επιπλέον το RESPECT περιλαμβάνει ένα ισχυρό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που στοχεύει στην πρόληψη, για να διασφαλίσει ότι όλοι κατανοούν τα δικαιώματα και τις ευθύνες τους».

Εκτός από μοντέλα ενεργά και μη την επιστολή υπέγραψαν και πολλές οργανώσεις όπως το Time's Up.

Η εταιρεία L Brands, στην οποία ανήκει το εμπορικό σήμα της Victoria's Secret απάντησε στην επιστολή με δήλωσή της στο People: «Έχουμε τους ίδιους στόχους με το Model Alliance για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια και την ευημερία των μοντέλων. Οι σκληρές διαδικασίες λήψης φωτογραφιών, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης και της επίβλεψης, τέθηκαν σε εφαρμογή τον Μάιο του 2019 και ανταποκρίνονται στα όσα περιλαμβάνει το πρόγραμμα RESPECT και πέραν αυτού. Είμαστε περήφανοι για την πρόοδο που έχουμε σημειώσει και παραμένουμε προσηλωμένοι στη συνεχή βελτίωση. Είμαστε πάντα ανοιχτοί για να συνεργαστούμε με όσους θέλουν να κάνουν βελτιώσεις στον κλάδο».

Ο Razek αρνήθηκε τους ισχυρισμούς των Times, επιμένοντας ότι είναι «κατηγορηματικά αναληθής, παρερμηνευμένα ή έξω από την πραγματικότητα».