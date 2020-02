Ζαν Πολ Γκοτιέ: «Δύο χώρες δημιουργούν ωραίες γυναίκες στον κόσμο. Η Ρωσία και η Βραζιλία»

«Θεωρώ ότι δύο είναι οι χώρες που δημιουργούν όμορφες γυναίκες στον κόσμο. Αυτές είναι η Ρωσία και η Βραζιλία», δήλωσε ο Γκοτιέ απευθυνόμενος στον παρουσιαστή της εκπομπής και ιστορικό μόδας, Αλεξάντρ Βασίλιεφ.

Ο Γκοτιέ είπε ακόμη ότι τον εντυπωσίασε το ότι στη Ρωσία υπάρχουν πολύ όμορφες γυναίκες μοντέλα, ενώ δεν είδε, όπως είπε, ούτε έναν άνδρα ωραίο μοντέλο. Κατά την άποψη του αυτό συμβαίνει, επειδή οι «Ρώσοι άνδρες είναι macho, ενώ οι γυναίκες προσπαθούν να αρέσουν».

Ο αείμνηστος, επίσης, διάσημος σχεδιαστής μόδας Καρλ Λαγκερφέλντ, πριν από καιρό είχε προκαλέσει σκάνδαλο, όταν είχε πει ότι στη Ρωσία οι άνδρες «είναι πολύ άσχημοι».

Η πρεμιέρα του Fashion Freak Show του Ζαν Πολ Γκοτιέ πραγματοποιήθηκε στην Αγία Πετρούπολη από τις 31 Ιανουαρίου-2 Φεβρουαρίου, στη μεγάλη αίθουσα συναυλιών «Οκτιάμπρσκι».

Στην πρώτη συνέντευξη που έδωσε στην Αγία Πετρούπολη είχε πει ότι «την παράσταση αυτή στη Γαλλία την επισκέφθηκαν 2500 άτομα και όλοι έβγαιναν με το χαμόγελο στα χείλη» και πως το σόου που θα παρουσιάσει θα είναι ένα αφήγημα για το παιδικό όνειρο».

«Θα ήθελα να μιλήσω και να δείξω πόσο καλό είναι όταν τα παιδικά όνειρα πραγματοποιούνται. Και εγώ από παιδί ονειρευόμουν να φτιάχνω φορέματα, κοστούμια, ήθελα να γίνω σχεδιαστής μόδας και το όνειρο μου αυτό πραγματοποιήθηκε» είπε ο Γκοτιέ.

Ο διάσημος σχεδιαστής μόδας είπε ακόμη ότι ολοκλήρωσε την καριέρα του ως σχεδιαστής υψηλής ραπτικής και πως στο μέλλον θα ήθελε να ασχοληθεί με το να ανεβάζει παραστάσεις.

«Το ντεφιλέ σήμερα γίνεται παράσταση, στο δικό μου Fashion Freak Show υπάρχει και η μουσική και ο χορός και το τραγούδι. Μπορείτε να δείτε πραγματικά φορέματα, κοσμήματα που είχαν χρησιμοποιηθεί σε προηγούμενες επιδείξεις μόδας», προσέθεσε ο Γκοτιέ.

Στο σόου παρουσίασε περισσότερα από 200 κοστούμια μερικά από τα οποία έχουν δημιουργηθεί ειδικά για την παράσταση αυτή, ενώ τα υπόλοιπα είναι τα the best of Gaultier (τα καλύτερα του Γκοτιέ) και αναφέρονται σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Ειδικά για την επίδειξη στη Ρωσία, ο διάσημος σχεδιαστής συμπεριέλαβε μερικά ακόμη φορέματα από την περίφημη συλλογή «Ο ρωσικός Κονστρουκτιβισμός» του 1986.