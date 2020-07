Η στιγμή που αστέρας του UFC «ξάπλωσε» έναν ηλικιωμένο με μία μπουνιά σε εστιατόριο (vid)

Ένα περιστατικό ανάλογο με αυτό του Conor Mcgregor που είχε χτυπήσει έναν ηλικιωμένο σε ένα μπαρ, επειδή δεν δέχθηκε το κέρασμά του, έλαβε χώρα πριν από λίγες μέρες στο Λούμποκ του Τέξας.

Αυτή την φορά δράστης του επεισοδίου δεν ήταν ο Notorius, ο οποίος άλλωστε έχει ανακοινώσει την απόσυρσή του από το UFC, αλλά ένα άλλο αστέρι του MMA, ο Mike Perry.

Ο 28χρονος πήγε στο Table 82 με την σύντροφό του και την παρέα της, όταν ξαφνικά ενώ είχε παραγγείλει, άρχισε να τσακώνεται με κάποιο μέλος της παρέας του.

Κάτι που ανάγκασε έναν σερβιτόρο να τον πλησιάσει και να του ζητήσει να φύγει, με αποτέλεσμα ο Perry να του ρίξει μπουνιά στο μάτι.

Τότε, η κοπέλα που τον συνόδευε άρχισε να τον παρακαλάει να ηρεμίσει και σηκώθηκαν από το τραπέζι, κατευθυνόμενοι προς την έξοδο. Ωστόσο κατά την διάρκεια της μικρής διαδρομής που ακολούθησε, καθώς ο MMAer άρχισε να διαμαρτύρεται οτι κάποιοι τον ακούμπησαν, ενώ ένας ηλικιωμένος άνδρας φαίνεται να τον αποδοκιμάζει.

Κουβέντα στην κουβέντα, ο Perry προσπερνάει το εμπόδιο της συντρόφου του και του ρίχνει μια μπουνιά με το δεξί του χέρι, με αποτέλεσμα ο άνδρας αυτός να πέσει και να χτυπήσει το κεφάλι του στο έδαφος.

Όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς, οι αρχές δεν άργησαν να φτάσουν στο σημείο, αλλά όπως αναφέρει το TMZ κατέγραψαν το συμβαν αλλά δεν συνέλαβαν τον δράση.

Ο χτυπημένος άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όμως όταν του ζήτησαν να καταθέσει, είπε πως αντιμετώπιζε προβλήματα με την μνήμη του.

Mike Perry in a bar fight last night over someone “touching him”.

This is pretty disgusting behaviour from a UFC calibre fighter. Acting like a complete child. pic.twitter.com/ZAuxZTtXtW

— MMA Eejit (@MMAEejit) July 8, 2020