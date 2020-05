Και ο Μπάτμαν στο πλευρό των διαδηλωτών στις ΗΠΑ (vid)

Έτσι όπως είναι η κατάσταση στην Αμερική μετά τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ, θα περιμέναμε να κυκλοφορεί στους δρόμους ο Τζόκερ. Ίσως, όμως, είναι κάπου εκεί έξω, και για αυτό εμφανίστηκε ο... Μπάτμαν!

Ένας τύπος ντύθηκε Σκοτεινός Ιππότης και έδωσε το «παρών» στη συγκέντρωση κατά του ρατσισμού και της αστυνομικής βίας στην πόλη της Φιλαδέλφεια.

Το φοβερό είναι ότι εμφανίζεται να περπατάει ατάραχος ανάμεσα στους διαδηλωτές και να περνάει μέσα από καπνούς, ενώ επικρατεί χάος γύρω του.

Εύκολα θα μπορούσε να είναι σκηνή από το Dark Knight...

So Batman showed up at the protests against racist police violence. pic.twitter.com/R9wP8dP8Dy

— redfish (@redfishstream) May 31, 2020