SpaceX: Έφτασαν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό οι αστροναύτες της NASA (pics & vids)

Η κάψουλα Crew Dragon, στην οποία βρίσκονται οι αστροναύτες Μπομπ Μπένκερ και Νταγκ Χάρλι, προσδέθηκε στον ISS μετά από περίπου 19 ώρες από την εκτόξευση.

Στις 22:22 (ώρα Ελλάδας) του Σαββάτου, θυμίζουμε, εκτοξεύτηκε από τον διαστημικό σταθμό Κένεντι η διαστημική αποστολή της SpaceX, της εταιρίας που ανήκει στον Έλον Μασκ, γράφοντας με αυτόν τον τρόπο ιστορία, καθώς έγινε η πρώτη ιδιωτική εταιρεία που στέλνει αστροναύτες στον ISS.

Η εκτόξευση έγινε παρουσία χιλιάδων θεατών, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και του αντιπροέδρου Μάικ Πενς, και εν μέσω χειροκροτημάτων.

Τα πρώτα λεπτά της πτήσης εκτυλίχθηκαν χωρίς προβλήματα.

Ο πρώτος όροφος του πυραύλου αποκολλήθηκε όπως ήταν προγραμματισμένο, έπειτα από πτήση δύο λεπτών, καθώς ο πύραυλος πετούσε με ταχύτητα 4000 χλμ/ώρα, ενώ ο δεύτερος όροφος εξακολουθούσε να προωθεί την κάψουλα Crew Dragon, μέσα στην οποία βρίσκονταν οι δύο αστροναύτες, προς τον προορισμό της, τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Οι δύο αστροναύτες είναι φίλοι και συνάδελφοι στη NASA από το 2000. Ωστόσο, είναι η πρώτη φορά που συμμετέχουν σε μία αποστολή μαζί.

Όπως επίσης, είναι η πρώτη φορά από το 2011 που η εκτόξευση επανδρωμένης διαστημικής αποστολής πραγματοποιείται από το αμερικανικό έδαφος.

Η πρώτη προσπάθεια της εκτόξευσης SpaceX Falcon 9 έγινε την Τετάρτη, ωστόσο ακυρώθηκε λόγω των καιρικών συνθηκών.

We are half an hour from the hatch opening between the @SpaceX Dragon Endeavour spacecraft and the @Space_Station. @AstroBehnken and @Astro_Doug are preparing to join the crew of our orbiting laboratory. pic.twitter.com/uqEfWpna9S

— NASA (@NASA) May 31, 2020