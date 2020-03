Επιτέλους έγινε: Όλο το PornHub ελεύθερο στην Ελλάδα (pics)

Το PornHub δεν είναι τυχαία το νούμερο 1 site ερωτικού περιεχομένου, καθώς αντιλαμβάνεται και ικανοποιεί τις περισσότερες φορές τις επιθυμίες και τις ανάγκες του κόσμου.

Όταν λοιπόν επιβλήθηκε καθολική απαγόρευση κυκλοφορίας λόγω κορονοϊού στην Ιταλία και την Ισπανία, αποφάσισε να προσφέρει δωρεάν το Premium περιεχόμενό του σε όσες IP είναι από τις χώρες αυτές.

Πλέον, το μέτρο αυτό υπάρχει στις περισσότερες χώρες του κόσμου, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.

Έτσι, αποφασίστηκε να προσφέρει σε όλους, χωρίς περιορισμούς, πλήρη πρόσβαση στο site του, για τον επόμενο μήνα. Κάτι που όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς, θα απογειώσει την επισκεψιμότητά του.

Stay home and help flatten the curve! Since COVID-19 continues to impact us all, Pornhub has decided to extend Free Pornhub Premium worldwide until April 23rd. So enjoy, stay home, and stay safe https://t.co/ZponKGKSJn #StayHomehub pic.twitter.com/DxWJGBnNkC

— Pornhub ARIA (@Pornhub) March 24, 2020