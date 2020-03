Την χώρισε ο άνδρας της επειδή ήταν παχουλή, εκείνη αδυνάτισε και τώρα συζεί με τον γιο του (pic)

Θυμίζει σενάριο από αισθηματικά ταινία, αλλά είναι πραγματικότητα...

Μία νεαρή κοπέλα χώρισε με τον σύζυγό της και πλέον ζει στο ίδιο σπίτι με το νέο της σύντροφο, ο οποίος δεν είναι άλλος από τον γιο του.



Μπερδεμένο κάπως ε; Ναι είναι, για αυτό ας ξετυλίξουμε το κουβάρι της συγκεκριμένης ιστορίας.

Η Μαρίνα λοιπόν μόλις είχε χωρίσει από τον πρώτο της γάμο και είχε έρθει κοντά με έναν άνδρα, ο οποίος ήταν και αυτός σε ανάλογη κατάσταση, έχοντας μάλιστα και ένα παιδί.



Οι δυο τους παντρεύτηκαν, όμως η κοπέλα άρχισε να παίρνει κιλά, κάτι που ήταν πολύ ενοχλητικό για τον άνδρα της.

Σε τέτοιο σημείο που μία μέρα της είπε «Είσαι χοντρή δεν μπορώ ούτε να σε βλέπω έτσι όπως είσαι» και έφυγε.

Include caption By using this embed, you agree to Instagram's API Terms of Use . Εκείνη δεν το έβαλε κάτω... Κατάφερε να χάσει τα κιλά αυτά, να γίνει κορμάρα και τελικά να τα φτιάξει με τον γιο του πρώην πλέον άνδρα της, τον Βλαδίμιρο με τον οποίο μένουν μαζί στο Κράσνονταρ.

Μάλιστα μία μέρα, ο άνδρας είχε πάει σπίτι για να πάρει κάποια τελευταία πράγματα, όταν παρατήρησε πως η Μαρίνα ήταν αναψοκοκκινισμένη.



Αμέσως έκανε έλεγχο στα δωμάτιο όπου ανακάλυψε τον γιο του γυμνό.

Όπως καταλαβαίνετε, πλέον έχει διακόψει κάθε σχέση μαζί του.