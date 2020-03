«Συγγνώμη για την υστερία μου»: Συγκλονίζει το γράμμα μητέρας στον γκέι γιο της (pics)

Συγγνώμη από τον γιο της, τον δημοφιλή Αυστραλό -αραβικής καταγωγής- παρουσιαστή Patrick Abboud ζήτησε η μητέρα του, αποκαλύπτοντας, ουσιαστικά, πως δεν αντιμετώπισε καθόλου καλά την αποκάλυψή του πως είναι γκέι.

Όπως είπε η ίδια, η προκατάληψη και η άγνοια δεν την άφηναν να δει καθαρά και να αντιδράσει με ψυχραιμία.

Σε μία συγκλονιστική, λοιπόν, χειρόγραφη επιστολή, γράφει: «Όταν μου έκανες την αποκάλυψη και μου είπες πως είσαι γκέι, έγινα υστερική. Καθώς τότε δεν καταλάβαινα και νόμιζα πως ήταν επιλογή σου. Δεν είχα εκπαιδευτεί για αυτό και οι άνθρωποι έλεγαν πως είναι ντροπή για την αραβική μας κοινότητα.

. @PatrickAbboud is such a positive force in the LGBTQ community especially for us Arabs in the diaspora. His mum's letter in this @newscomauHQ story is so lovely, I just want to give her a big hug for her courage (PS where can I get a t-shirt like that?) https://t.co/5livcZ3rel

Η κοινωνία δεν το αποδεχόταν. Πάλεψα μέσα μου για πολύ. Άρχισα να ψάχνω, να μαθαίνω, να μιλώ με επαγγελματίες, ώσπου κατάλαβα πως οι ομοφυλόφιλοι δεν έχουν επιλογή για αυτό που είναι. Είναι όμορφα δημιουργήματα του Θεού και δεν πρέπει να υπάρχουν διακρίσεις εναντίον τους».

Και συνεχίζει: «Για την ακρίβεια, αφού γνώρισα τον υπέροχο σύντροφό σου και κάποιους από τους ομοφυλόφιλους φίλους σου, διαπίστωσα πως είναι πολύ πιο τρυφεροί και στοργικοί για τους άλλους απ' ό,τι οι περισσότεροι. Αγαπώ τόσο εσένα όσο και το σύντροφο και τους φίλους σου, καθώς και τον τρόπο που φροντίζετε ο ένας τον άλλον. Είστε σαν οικογένεια και αυτό στην κουλτούρα μας είναι το παν.

Γιε μου, πάντα θα έχω το μυαλό και την καρδιά μου ανοιχτά για όλα τα δικαιώματα που δικαιούσαι ως ανθρώπινο ον. Ελπίζω πως μαζί θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την ειρήνη και τη δικαιοσύνη στον κόσμο. Πάντα θα σε στηρίζω κάθε φορά που χρειάζεσαι τη στήριξή μου και πάντα θα στηρίζω την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Η αγάπη είναι η μεγαλύτερη δύναμη από όλες και ασχέτως του τι συμβαίνει και τι λέει ο οποιοσδήποτε, σε αγαπάω τόσο πολύ».

My mum is incredible! Hope this helps other families out there still struggling. https://t.co/wXH7VCfh3O pic.twitter.com/aLHie9nxqW

Τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα για τον Abbound, καθώς μεγάλωσε σε μία αυστηρή οικογένεια μουσουλμάνων στο Σίδνεϊ.

Για χρόνια προσπάθησε να κρύψει ακόμη και από τον εαυτό του τη σεξουαλική του ταυτότητα, διατηρώντας δεσμό με μία κοπέλα και προσευχόμενος στο Θεό να «διώξει την ομοφυλοφιλία».

Κάποια στιγμή, όμως, τόσο ο ίδιος όσο και οι γονείς του ανακάλυψαν τα πάντα και ακολούθησε ένα δράμα για τον παρουσιαστή...

«Από τη στιγμή που οι γονείς μου το ανακάλυψαν, η ζωή μου έγινε ασύλληπτα μοναχική και δύσκολη για πολύ καιρό. Όταν έμπαινα σε ένα δωμάτιο, ο πατέρας μου σηκωνόταν και έφευγε. Η μητέρα μου έκλαιγε υστερικά. Ένιωθα μέσα μου να πεθαίνω. Έπρεπε να φύγω για το καλό το δικό τους και το δικό μου. Και έτσι έφυγα για κάποια χρόνια στο εξωτερικό. Ήταν ένα επώδυνο ταξίδι για όλους μας», θυμάται ο Abbound.

