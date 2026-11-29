32 χρόνια μετά την προβολή του πρώτου επεισοδίου, τα Φιλαράκια παραμένουν οδηγός προς την ενηλικίωση, μέσα από ένα περίπλοκο πλέγμα σχέσεων.

Το πρώτο επεισόδιο από τα Φιλαράκια (Friends) κυκλοφόρησε στις 22 Σεπτεμβρίου του 1994. 32 χρόνια αργότερα, παραμένει στις προτιμήσεις των θεατών, με την παρέα των 6 να έχει μετουσιωθεί στην ανακούφιση μετά από μία μεγάλη μέρα, τη συντροφιά σε δύσκολες στιγμές, την παρέα σε βροχερές νύχτες αλλά και τη σταθερή επιλογή για στιγμές χαράς, διασκέδασης και λύπης.

Μόλις τρία λεπτά μετά το πρώτο επεισόδιο, η Ρέιτσελ (Τζένιφερ Άνιστον) μπαίνει σαν σίφουνας μέσα στο Central Perk με ένα κατάλευκο νυφικό. Έχει εγκαταλείψει μία αδιέξοδη σχέση (την τελευταία πιθανή στιγμή) και αναζητά τον εαυτό της στη μεγάλη πόλη της Νέας Υόρκης, για να πέσει πάνω στην άλλοτε στενή της φίλη Μόνικα (Κόρτνεϊ Κοξ) και την παρέα της. Μία ομάδα πέντε ατόμων, που έμελλε να της κρατούν το χέρι στο δρόμο προς την ενηλικίωση.

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