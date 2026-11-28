Παρότι δεν περιέχουν καπνό, τα φακελάκια νικοτήνης δεν είναι ακίνδυνα, με γιατρό να προειδοποιεί για συμπτώματα τοξικότητας και πιθανούς κινδύνους από την υπερβολική χρήση.

Έξι συμπτώματα που μπορεί να υποδηλώνουν δηλητηρίαση από νικοτίνη καλούνται να προσέχουν όσοι χρησιμοποιούν φακελάκια νικοτήνης, καθώς η υπερβολική κατανάλωση μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές.

Παρότι τα σακουλάκια νικοτίνης θεωρούνται από αρκετούς μια εναλλακτική λύση για όσους θέλουν να διακόψουν το κάπνισμα, δεν είναι ακίνδυνα για την υγεία.

Ο δρ Κρίστοφερ Σενγκ, γενικός γιατρός στην Syon Clinic του Circle Health Group, εξήγησε ότι όπως και το άτμισμα, τα φακελάκια νικοτήνης προσφέρουν στον οργανισμό τη νικοτίνη που προκαλεί εξάρτηση, με λιγότερους κινδύνους σε σχέση με το κάπνισμα, όπως οι καρδιακές και πνευμονικές παθήσεις και ο καρκίνος. Ωστόσο, η υπερβολική κατανάλωση μπορεί να οδηγήσει σε οξεία τοξικότητα από νικοτίνη.

Τα έξι συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοούνται

Τα πρώιμα συμπτώματα της δηλητηρίασης από νικοτίνη μπορεί να είναι ήπια και να αποδίδονται λανθασμένα σε άλλες αιτίες, όπως το άγχος, η αφυδάτωση ή κάποια γαστρεντερική διαταραχή.

Σύμφωνα με τον ειδικό, τα έξι συνηθέστερα σημάδια είναι:

Ναυτία

Ζάλη

Πονοκέφαλος

Εφίδρωση

Κοιλιακή δυσφορία

Αυξημένος καρδιακός ρυθμός (ταχυκαρδία)

Σε περιπτώσεις μεγαλύτερης έκθεσης στη νικοτίνη, μπορεί να εμφανιστούν νευρολογικές και καρδιαγγειακές επιπλοκές, όπως σύγχυση, έντονη αδυναμία, αρρυθμίες, σπασμοί και, σε σοβαρές περιπτώσεις, αναπνευστική ανεπάρκεια.

Πότε αυξάνεται ο κίνδυνος

Η χρήση τέτοιων προϊόντων με πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε νικοτίνη, η ταυτόχρονη χρήση πολλών προϊόντων ή ο συνδυασμός τους με ηλεκτρονικό τσιγάρο, συμβατικά τσιγάρα ή επιθέματα νικοτίνης μπορεί να αυξήσει σημαντικά τον κίνδυνο τοξικότητας. Ο γιατρός επισημαίνει ότι ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν όσοι ξεκινούν να χρησιμοποιούν προϊόντα νικοτίνης χωρίς να είναι πρώην καπνιστές που προσπαθούν να διακόψουν το κάπνισμα, καθώς η χρήση τους αυξάνεται ιδιαίτερα στους νεότερους ενήλικες.

Παράλληλα, η υπερβολική χρήση μπορεί να επιβαρύνει την υγεία των ούλων και των δοντιών. Αν και οι καρδιαγγειακοί κίνδυνοι θεωρούνται χαμηλότεροι σε σχέση με το κάπνισμα, δεν είναι ακόμη σαφές αν απουσιάζουν πλήρως.

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