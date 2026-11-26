Ο τερματοφύλακας της Μπάγερν Μονάχου και την εθνικής ομάδας, Μάνουελ Νόιερ, δέχεται πυρά στη Γερμανία μετά από δημοσιεύματα για φερόμενο χωρισμό με τη σύζυγό του Άνικα, λίγες μόλις ημέρες αφότου γέννησε το δεύτερο παιδί τους

Τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν... πάρτυ με αφορμή αναφορές για τον σταρ της Μπάγερν Μονάχου, Μάνουελ Νόιερ, ο οποίος φέρεται να απάτησε τη σύζυγό του που μόλις είχε γεννήσει, με φυσικοθεραπεύτρια 17 χρόνια νεότερή του.

Ο τερματοφύλακας της Μπάγερν Μονάχου και την εθνικής ομάδας, Μάνουελ Νόιερ, δέχεται πυρά στη Γερμανία μετά από δημοσιεύματα για φερόμενο χωρισμό με τη σύζυγό του Άνικα, λίγες μόλις ημέρες αφότου γέννησε το δεύτερο παιδί τους.

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