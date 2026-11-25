Μια παράξενη αγορά έχει αναπτυχθεί γύρω από τον πόλεμο στην Ουκρανία, με τη Ρωσία να φέρεται να έχει δαπανήσει 122 εκατομμύρια δολάρια για στρατιωτικά ομοιώματα.

Μπορεί να θυμίζουν παιχνίδια ή διακοσμητικά για παιδικά πάρτι, όμως έχουν έναν πολύ διαφορετικό προορισμό. Φουσκωτά μαχητικά αεροσκάφη, άρματα μάχης, συστήματα αεράμυνας και στρατιωτικά οχήματα φέρεται να προμηθεύεται η Ρωσία από κινεζικές εταιρείες, με στόχο να παραπλανήσει τις ουκρανικές δυνάμεις και να τις αναγκάσει να ξοδεύουν πολύτιμα πυρομαχικά σε ψεύτικους στόχους.

Οι σχετικές καταχωρίσεις εντοπίστηκαν σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες που δραστηριοποιούνται στην Κίνα και τη Ρωσία. Ορισμένα από τα προϊόντα κοστίζουν μόλις μερικές εκατοντάδες δολάρια, ενώ διαφημίσεις στη ρωσική γλώσσα εμφανίζονται να καταγράφουν ήδη εκατοντάδες παραγγελίες για φουσκωτά ομοιώματα στρατιωτικών αεροσκαφών. Η συγκεκριμένη αγορά φαίνεται πως έχει εξελιχθεί σε μια ιδιαίτερη επιχειρηματική δραστηριότητα, με εταιρείες που προωθούν ολοένα και περισσότερα είδη στρατιωτικού εξοπλισμού σε μορφή φουσκωτών αντιγράφων.

Τα διαφημίζουν ως πολεμικά εργαλεία

Μία από τις εταιρείες που εμφανίζονται στις σχετικές καταχωρίσεις είναι η Gauss, η οποία φαίνεται να συνδέεται με διάφορες επιχειρήσεις και εμπορικές ονομασίες στην Κίνα. Στα διαφημιστικά της βίντεο παρουσιάζονται σειρές από φουσκωτά άρματα μάχης μέσα σε μεγάλες εγκαταστάσεις παραγωγής, ενώ το μήνυμα προς τους υποψήφιους πελάτες είναι ότι η παραπλάνηση του αντιπάλου αποτελεί πλέον σημαντικό κομμάτι του σύγχρονου πολέμου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί και ο τρόπος με τον οποίο προωθούνται τα προϊόντα. Σε αρκετά βίντεο εμφανίζεται μια νεαρή γυναίκα με το όνομα Sheena, η οποία παρουσιάζει τα φουσκωτά στρατιωτικά ομοιώματα. Σε μία από τις αναρτήσεις της υποστηρίζει ότι η αρχική παραγγελία αφορούσε 500 φουσκωτά τανκ, τα οποία νόμιζε πως προορίζονταν για παιδικά παιχνίδια. Όπως λέει, στη συνέχεια άρχισαν να ζητούνται διαφορετικά προϊόντα, από αεροσκάφη και πυραυλικά οχήματα μέχρι συστήματα ραντάρ.

Οι διαφημίσεις υποστηρίζουν ότι ορισμένα από τα ομοιώματα μπορούν να προσομοιώνουν θερμικά ίχνη και εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων, ενώ γίνεται αναφορά ακόμη και σε δυνατότητες παραπλάνησης ραντάρ. Πρόκειται για ισχυρισμούς των ίδιων των διαφημιζόμενων εταιρειών, οι οποίοι δεν σημαίνει ότι έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα για κάθε προϊόν.

Ο στόχος είναι τα πυρομαχικά

Η χρησιμότητα τέτοιων κατασκευών στο πεδίο της μάχης είναι συγκεκριμένη. Εάν ένα φουσκωτό αεροσκάφος ή ένα άρμα καταφέρει να ξεγελάσει την εχθρική αναγνώριση, μπορεί να αναγκάσει την αντίπαλη πλευρά να χρησιμοποιήσει ακριβά και περιορισμένα πυρομαχικά για να καταστρέψει έναν στόχο που στην πραγματικότητα δεν υπάρχει. Με αυτόν τον τρόπο, η πλευρά που χρησιμοποιεί τα ομοιώματα επιδιώκει να εξαντλήσει τους πόρους του αντιπάλου χωρίς να εκθέτει τον πραγματικό εξοπλισμό της.

Ειδικοί στον τομέα των χερσαίων επιχειρήσεων εκτιμούν ότι σημαντικό μέρος αυτών των προϊόντων ενδέχεται να περνά από την Κίνα στη Ρωσία. Παράλληλα, επισημαίνουν ότι οι κινεζικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον χώρο δεν αποκλείεται να έχουν διασυνδέσεις με τον στρατιωτικό μηχανισμό της χώρας.

Το οικονομικό μέγεθος της δραστηριότητας προκαλεί επίσης εντύπωση. Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται η σχετική ανάλυση, πριν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022, η ετήσια δαπάνη της Ρωσίας για στρατιωτικά φουσκωτά ομοιώματα ανερχόταν περίπου στα 585.000 δολάρια. Από τότε, οι εκτιμώμενες αγορές μέσω συγκεκριμένου τελωνειακού κωδικού που χρησιμοποιούν Κινέζοι κατασκευαστές φουσκωτών στρατιωτικών προϊόντων φέρεται να έφτασαν τα 122 εκατομμύρια δολάρια.

Η Ουκρανία, από την πλευρά της, χρησιμοποιεί επίσης ομοιώματα στρατιωτικού εξοπλισμού, μεταξύ των οποίων έχουν αναφερθεί ακόμη και κατασκευές από κόντρα πλακέ που θυμίζουν άρματα μάχης.

Έτσι, σε έναν πόλεμο όπου η τεχνολογία, τα drones και οι πύραυλοι έχουν αλλάξει τους κανόνες των επιχειρήσεων, ακόμη και ένα φουσκωτό ομοίωμα μπορεί να αποκτήσει πραγματική στρατιωτική αξία. Δεν χρειάζεται να είναι λειτουργικό όπλο, αρκεί να πείσει τον αντίπαλο ότι βρίσκεται απέναντι σε ένα.

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