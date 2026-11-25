Μία αποτυχημένη έκρηξη μπορεί να διασκορπίσει δηλητηριώδη σωματίδια μολύβδου σε ακτίνα 210 τετραγωνικών χιλιομέτρων, όπου βρίσκονται σπίτια, αγροτική γη και φάρμες

Αναστάτωση έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ το σχέδιο του αμερικανικού στρατού για την καταστροφή 5 τόνων χημικών ουσιών σε ένα εργοστάσιο πυρομαχικών στην Αϊόβα, καθώς εκφράζονται φόβοι για την δημιουργία τοξικού νέφους μολύβδου που μπορεί να επεκταθεί σε ακτίνα 160 χιλιομέτρων.

Οι πυροτεχνουργοί ετοιμάζονταν να ανατινάξουν μια αποθήκη επικίνδυνων υλικών σε ένα εργοστάσιο πυρομαχικών του αμερικανικού στρατού στη νοτιοανατολική Αϊόβα. Το σχέδιο για την ανατίναξη σχεδόν πέντε τόνων υλικών όπλων στις 17:00 Ώρα Ελλάδος θα εκτελεστεί έπειτα από μια σειρά καθυστερήσεων και δικαστικών προσφυγών σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις.

Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι στόχος τους ήταν η «μηδενική έκλυση» τοξικών ενώσεων, αλλά χάρτες του αμερικανικού στρατού δείχνουν ότι μια αποτυχημένη έκρηξη θα μπορούσε να διασκορπίσει δηλητηριώδη σωματίδια μολύβδου σε μια ακτίνα 210 τετραγωνικών χιλιομέτρων σε αγροτική γη.

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