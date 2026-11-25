Βίντεο τον δείχνει να εργάζεται σε ελαιώνα στην Ελλάδα, ενώ στις ΗΠΑ έχει καταδικαστεί για 21 αδικήματα που σχετίζονται με δωροδοκίες και εκβιασμούς

Στην Ελλάδα και συγκεκριμένα σε άγνωστη τοποθεσία, μαζεύοντας ελιές για να εξασφαλίσει τα προς το ζην, βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Διαμαντής, πρώην αξιωματούχος του Κονέκτικατ, τον οποίο αναζητούν οι αμερικανικές Αρχές.

Ο 70χρονος έχει καταδικαστεί στις ΗΠΑ για 21 αδικήματα που σχετίζονται με δωροδοκία, εκβιασμούς και συνωμοσία, ωστόσο εγκατέλειψε τη χώρα λίγο πριν από την ακροαματική διαδικασία για την επιβολή της ποινής του.

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