Νέα επιστημονική μελέτη ανέλυσε δείγματα μαλλιών και νυχιών από οκτώ παιδικές μούμιες των Ίνκας που βρέθηκαν στις Άνδεις, ηλικίας έξι έως 14 ετών.

Πριν από περίπου 500 χρόνια, αρκετά παιδιά οδηγήθηκαν στις κορυφές των Άνδεων για να λάβουν μέρος στο capacocha, ένα τελετουργικό της Αυτοκρατορίας των Ίνκας. Εκεί θυσιάστηκαν και τα σώματά τους διατηρήθηκαν από το ψύχος. Νέα έρευνα ανασυνθέτει τους τελευταίους μήνες της ζωής τους.

Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Antiquity ανέλυσε δείγματα μαλλιών και νυχιών από οκτώ μούμιες που βρέθηκαν στα βουνά του Περού και της Αργεντινής. Οι ανήλικοι ήταν ηλικίας μεταξύ 6 και 14 ετών.

Τι εντόπισαν οι ερευνητές πριν τη θυσία

Οι ερευνητές εντόπισαν ίχνη κοκαΐνης σε όλα τα άτομα, ένδειξη κατανάλωσης φύλλων κόκας, και ενδείξεις αλκοόλ στα μισά από αυτά.

Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι η κόκα μπορεί να βοήθησε στην καταπολέμηση της κόπωσης και των επιπτώσεων του υψομέτρου κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Το αλκοόλ, που πιθανότατα προερχόταν από την chicha, ένα ποτό καλαμποκιού που έχει υποστεί ζύμωση, ίσως χρησιμοποιήθηκε για να ηρεμήσει τα παιδιά. Η αρμίνη, μια ένωση που σχετίζεται με φυτά που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή αγιαχουάσκα, βρέθηκε επίσης σε μία μούμια.

Τα μαλλιά κατέστησαν δυνατή την παρατήρηση αλλαγών στην κατανάλωση. Σε ένα οκτάχρονο κορίτσι που βρέθηκε στην Τσούτσα της Αργεντινής, τα ίχνη κόκας αυξήθηκαν κατά τη διάρκεια των έξι μηνών πριν από τον θάνατό της, ενώ τα σημάδια αλκοόλ εμφανίστηκαν μόνο τον τελευταίο μήνα. Αυτές οι διακυμάνσεις θα μπορούσαν να αντικατοπτρίζουν διαφορετικά στάδια τελετουργικής προετοιμασίας.

Νέα στοιχεία για τις αιτίες θανάτου

Μια άλλη μελέτη, βασισμένη σε αξονικές τομογραφίες παιδικών μουμιών, παρείχε ενδείξεις για τις αιτίες θανάτου. Στο Αγόρι του Ελ Πλόμο, που βρέθηκε στη Χιλή, οι ερευνητές εντόπισαν έναν τραυματισμό στο κρανίο που συνάδει με χτύπημα. Το εύρημα θέτει υπό αμφισβήτηση την υπόθεση ότι πέθανε αποκλειστικά από ψύξη.

Το capacocha είχε θρησκευτική και πολιτική σημασία: καθιστούσε δυνατή τη δημιουργία δεσμών με κοινότητες και θεότητες από διαφορετικές περιοχές της αυτοκρατορίας. Αν και οι μούμιες δεν αποκαλύπτουν τι ένιωθαν τα παιδιά, τα λείψανά τους προσφέρουν νέα στοιχεία για αυτά τα τελετουργικά εκείνης της εποχής.

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