Ένα εντυπωσιακό εύρημα ήρθε στο φως στην Ισπανία, καθώς παλαιοντολόγοι ανέσυραν απολιθώματα τιτανόσαυρου με λαιμό επτά μέτρων που μπορεί να διεκδικήσει ένα μοναδικό ευρωπαϊκό ρεκόρ.

Ένα εντυπωσιακό εύρημα ήρθε στο φως τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026 στην Καταλονία της Ισπανίας. Παλαιοντολόγοι ολοκλήρωσαν την ανάσυρση απολιθωμάτων ενός τεράστιου δεινοσαύρου, ο οποίος ενδέχεται να ξεπερνά σε μέγεθος κάθε άλλο αντίστοιχο εύρημα που έχει εντοπιστεί μέχρι σήμερα στην Ευρώπη.

Η ανακάλυψη έγινε στο κοίτασμα Μολί ντελ Πιτέου, κοντά στην πόλη Ισόνα της επαρχίας Λιέιδα. Τα απολιθώματα εκτιμάται ότι ανήκουν σε τιτανόσαυρο που έζησε πριν από περίπου 70 εκατομμύρια χρόνια. Το εντυπωσιακότερο στοιχείο είναι ο λαιμός του, ο οποίος φτάνει σε μήκος τα επτά μέτρα και σε πλάτος τα δύο, με τις πρώτες εκτιμήσεις να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να πρόκειται για το μεγαλύτερο δείγμα που έχει ανακαλυφθεί στην ευρωπαϊκή ήπειρο.

Το εύρημα των 18 τόνων

Το απολίθωμα ανασύρθηκε μέσα σε ένα τεράστιο μπλοκ πετρώματος, το οποίο ζύγιζε περίπου 18 τόνους. Για την προστασία των οστών, οι ειδικοί χρησιμοποίησαν ακρυλική ρητίνη και κατασκεύασαν γύρω τους μια ειδική κατασκευή από σίδερο και πολυουρεθάνη. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργήθηκε ένα προστατευτικό περίβλημα, το οποίο οι παλαιοντολόγοι αποκαλούν «μούμια».

Η επιχείρηση ανάσυρσης πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα και διήρκεσε περίπου τέσσερις ώρες. Χρειάστηκε η χρήση βαρέων μηχανημάτων, καθώς το τεράστιο φορτίο έπρεπε να αναποδογυρίσει και στη συνέχεια να μεταφερθεί με ειδικό ρυμουλκούμενο. Κατά τη διάρκεια της φόρτωσης αποκολλήθηκε ένα τμήμα από το μπροστινό μέρος του μπλοκ, με τους επιστήμονες να εξετάζουν πλέον αν έχουν επηρεαστεί κάποια από τα οστά.

Η σημασία της ανακάλυψης δεν περιορίζεται, πάντως, στις διαστάσεις του λαιμού. Στο ίδιο σημείο έχουν εντοπιστεί οστά από τον θώρακα, τα μπροστινά άκρα και ένα τμήμα του κρανίου. Πρόκειται για στοιχεία που δεν είχαν βρεθεί στον προηγούμενο μεγάλο τιτανόσαυρο της περιοχής, ενώ ορισμένοι σπόνδυλοι φαίνεται να διατηρούνται στην ίδια ανατομική θέση που είχαν όταν το ζώο ήταν ζωντανό.

Μπορεί να ξεπεράσει τον Αμπντιτόσαυρο

Το νέο εύρημα συγκρίνεται ήδη με τον Αμπντιτόσαυρο, έναν τιτανόσαυρο που ανακαλύφθηκε στην κοντινή περιοχή Ορκάου το 2014 και θεωρήθηκε τότε ο μεγαλύτερος δεινόσαυρος που είχε ανασυρθεί στην Ευρώπη. Το συγκεκριμένο ζώο εκτιμάται ότι έφτανε σε μήκος τα 15 με 18 μέτρα, από το κεφάλι μέχρι την ουρά.

Οι μεγαλύτερες διαστάσεις ορισμένων οστών του νέου δείγματος, και ειδικότερα των πλευρών, δημιουργούν την πιθανότητα να ανήκει σε ακόμη μεγαλύτερο ζώο. Δεν έχει αποκλειστεί, μάλιστα, το ενδεχόμενο να πρόκειται για διαφορετικό είδος τιτανόσαυρου, κάτι που θα πρέπει να επιβεβαιωθεί μέσα από τη μελέτη των απολιθωμάτων.

Το επόμενο στάδιο θα είναι η απομάκρυνση του πετρώματος που περιβάλλει τα οστά και ο καθαρισμός τους, ώστε οι επιστήμονες να μπορέσουν να εξετάσουν κάθε εύρημα ξεχωριστά. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί στην Ισόνα, με στόχο να ολοκληρωθεί η επιστημονική μελέτη και στη συνέχεια τα απολιθώματα να εκτεθούν στο Μουσείο της Κόνκα Ντεγιά.

Η περιοχή έχει ήδη σημαντική ιστορία παλαιοντολογικών ανακαλύψεων. Το συγκεκριμένο κοίτασμα εντοπίστηκε πριν από περίπου πέντε χρόνια, ενώ οι ανασκαφές ξεκίνησαν δύο χρόνια αργότερα. Οι εργασίες αποκάλυψαν σταδιακά τα οστά του τεράστιου φυτοφάγου δεινοσαύρου, δίνοντας στους επιστήμονες την ευκαιρία να μελετήσουν ένα από τα πιο εντυπωσιακά ευρήματα της περιοχής.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ