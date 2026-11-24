Το Βατικανό έδωσε στην δημοσιότητα ημερολόγια του Αργεντίνου πάπα, τα οποία γράφτηκαν κατά διαστήματα μεταξύ του 1992 και του 2024

Ο Πάπας Φραγκίσκος βίωσε μια πνευματική κρίση κατά τη διάρκεια της παποσύνης του, κατά την οποία είχε οράματα του διαβόλου και της κόλασης, όπως αποκαλύπτουν τα ημερολόγια του αείμνηστου ποντίφικα που δόθηκαν στην δημοσιότητα από το Βατικανό την Τρίτη.

Ο Αργεντινός πάπας κρατούσε ημερολόγιο κατά διαστήματα μεταξύ του 1992 και του 2024, αρχικά κατά τη διάρκεια της θητείας του ως αρχιεπίσκοπος στην Αργεντινή και στη συνέχεια μετά την εκλογή του ως ποντίφικα. Τώρα, αρκετές από αυτές τις καταχωρήσεις δημοσιεύτηκαν σε ένα βιβλίο που εκδόθηκε την Τρίτη.

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