Ο Τζένσεν Χουάνγκ επιστρέφει στην ηγεσία της Nvidia, μετά την αποχώρησή του στις 12 Νοεμβρίου. Το παρασκήνιο της υπόθεσης με την Άλις Χουάνγκ και τις έρευνες για πιθανή κινεζική κατασκοπεία

Η Nvidia ανακοίνωσε την επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας, ανατρέποντας την απόφαση που είχε οδηγήσει στην αποχώρησή του στις 12 Νοεμβρίου. Το διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα την επαναφορά του, έπειτα από συζητήσεις μαζί του και αξιολόγηση των εξηγήσεών του για την υπόθεση που είχε προκαλέσει αναταράξεις στον τεχνολογικό κολοσσό.

Η απόφαση έρχεται εν μέσω της έρευνας για τις επαφές της επιχειρηματία Άλις Χουάνγκ με πρόσωπα που φέρονται να συνδέονται με τις κινεζικές μυστικές υπηρεσίες, αλλά και των αποκαλύψεων για την προσωπική της σχέση με τον συνιδρυτή της Nvidia.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έδωσε το πράσινο φως

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έκρινε ότι ο Χουάνγκ είναι το κατάλληλο πρόσωπο για να συνεχίσει να ηγείται της Nvidia. Όπως επισημάνθηκε, η απόφαση ελήφθη ομόφωνα, ύστερα από σειρά συζητήσεων και συναντήσεων με τον ίδιο, κατά τις οποίες τα μέλη του συμβουλίου αξιολόγησαν την ειλικρίνειά του και την ικανότητά του να επιστρέψει στα διοικητικά του καθήκοντα.

Καθοριστικό ρόλο στην απόφαση φέρεται να έπαιξε και η ενημέρωση που έλαβε το συμβούλιο από ανώτατα στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης. Με βάση τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη του, εκτίμησε ότι η επιστροφή του Χουάνγκ δεν συνιστά κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ. «Πιστεύουμε ότι ο Τζένσεν είναι το κατάλληλο πρόσωπο για να ηγηθεί της Nvidia και ότι η επιστροφή του εξυπηρετεί το συμφέρον των μετόχων, των εργαζομένων, των συνεργατών και των πελατών μας», δήλωσε ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, Χάρβεϊ Κ. Τζόουνς.

Από την πλευρά του, ο Χουάνγκ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την εμπιστοσύνη που του έδειξαν τα μέλη του συμβουλίου, ενώ ευχαρίστησε την Κολέτ Κρες και τα υπόλοιπα στελέχη που ανέλαβαν τη διοίκηση κατά την απουσία του. Η Κρες, η οποία είχε αναλάβει προσωρινά τη θέση της διευθύνουσας συμβούλου, επιστρέφει στα καθήκοντά της ως οικονομική διευθύντρια (CFO) της εταιρείας.

Η Άλις Χουάνγκ και οι επαφές με τις κινεζικές μυστικές υπηρεσίες

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται η Άλις Χουάνγκ, Κινέζα επιχειρηματίας, με την οποία ο Τζένσεν Χουάνγκ φέρεται να διατηρούσε ερωτική σχέση. Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, η γυναίκα είχε επικοινωνία για περισσότερο από έναν χρόνο με αξιωματούχο του υπουργείου Κρατικής Ασφάλειας της Κίνας, της βασικής υπηρεσίας πληροφοριών της χώρας.

Οι επαφές φέρονται να πραγματοποιήθηκαν από την άνοιξη του 2025 έως το φθινόπωρο του 2026. Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εξετάζουν εάν μέσω αυτών των επικοινωνιών επιχειρήθηκε η απόκτηση ευαίσθητων πληροφοριών ή η πρόσβαση σε προηγμένη αμερικανική τεχνολογία. Ωστόσο, η ύπαρξη οριστικού πορίσματος που να επιβεβαιώνει ότι η Άλις Χουάνγκ συμμετείχε σε επιχείρηση κατασκοπείας δεν έχει ανακοινωθεί. Το Reuters έχει επίσης επισημάνει ότι δεν έχει καταφέρει να επαληθεύσει ανεξάρτητα τις σχετικές κατηγορίες, ενώ η Κίνα έχει αρνηθεί τις καταγγελίες. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο μικροσκόπιο έχει βρεθεί και ο Κανγκ Ουέι, στενός συνεργάτης της επιχειρηματία, ο οποίος φέρεται να παρουσιαζόταν ως σύζυγός της. Οι αμερικανικές αρχές εξετάζουν και τις δικές του διασυνδέσεις, στο πλαίσιο της ευρύτερης έρευνας.



Η επιστροφή του Χουάνγκ έρχεται έντεκα ημέρες μετά την αποχώρησή του από τη διοίκηση της Nvidia. Στις 12 Νοεμβρίου, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι ο συνιδρυτής της παραιτήθηκε από τις θέσεις του προέδρου, του CEO και του μέλους του διοικητικού συμβουλίου, με άμεση ισχύ. Τότε, προσωρινή διευθύνουσα σύμβουλος ανέλαβε η οικονομική διευθύντρια Κολέτ Κρες, ενώ ο Χάρβεϊ Τζόουνς ορίστηκε πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου.

Η εταιρεία είχε ήδη ανακοινώσει τη συγκρότηση ανεξάρτητης επιτροπής, η οποία ανέλαβε να διερευνήσει τις πληροφορίες ότι ο Χουάνγκ αποτέλεσε στόχο επιχείρησης ξένων μυστικών υπηρεσιών. Η επιτροπή συνεργάζεται με εξωτερικούς νομικούς συμβούλους και η έρευνα θα συνεχιστεί μέχρι την ολοκλήρωσή της, παρά την επιστροφή του πρώην CEO.

Παράλληλα, η Nvidia προχωρά στη δημιουργία Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Ελέγχου Εξαγωγών, με αποκλειστικά ανεξάρτητα μέλη, προκειμένου να εποπτεύει τους κινδύνους που σχετίζονται με την εθνική ασφάλεια και την εμπορική συμμόρφωση. Επιπλέον, η εταιρεία αναζητά νέο επικεφαλής κανονιστικής συμμόρφωσης (Chief Compliance Officer), ο οποίος θα έχει την ευθύνη της εποπτείας των σχετικών διαδικασιών σε ολόκληρο τον οργανισμό.



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