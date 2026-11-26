Συνταξιούχος μηχανικός αεροδιαστημικής υποστηρίζει πως ο πόλεμος με το Ιράν και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ σηματοδοτούν το δεύτερο από τα τέσσερα γεγονότα που περιέγραψε σε βιβλίο του το 2014 για το τέλος του κόσμου.

Ο Μαρκ Ντέιβιντσον, συνταξιούχος μηχανικός αεροδιαστημικής, εξέδωσε ένα βιβλίο το 2014 στο οποίο παραθέτει τέσσερα γεγονότα που πιστεύει ότι οδηγούν στο τέλος του κόσμου. Μιλώντας στη Daily Mail, δήλωσε ότι πιστεύει πως ο πόλεμος που εμπλέκει το Ιράν και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ που συνέβη τον περασμένο Μάρτιο, υποδηλώνουν ότι το δεύτερο από αυτά τα γεγονότα έχει ξεκινήσει: «Βρισκόμαστε ακριβώς στο χείλος αυτή τη στιγμή»

Το βιβλίο, με τίτλο «Daniel Revisited: Discovering the Four Mideast Signs Leading to the Antichrist», συγκρίνει την παγκόσμια ιστορία με εδάφια από τον Δανιήλ 7, τον Δανιήλ 8 και την Αποκάλυψη 6. Ο Ντέιβιντσον ερμηνεύει και τα τρία κείμενα ως περιγραφή μιας ενιαίας αλληλουχίας από διαφορετικές οπτικές γωνίες και λέει ότι κάθε στάδιο θα μπορούσε να φτάσει μέσα στα επόμενα λίγα χρόνια.

Το πρώτο σημάδι στο Ιράκ

Το πρώτο του σημείο αναφοράς ήταν η αλλαγή κυβέρνησης στο Ιράκ μεταξύ 2003 και 2005. Τη συνδέει με το φτερωτό λιοντάρι στο Δανιήλ 7:4, το οποίο στέκεται όρθιο σαν άνθρωπος και του δίνεται ανθρώπινη καρδιά. Ο Ντέιβιντσον ταυτίζει το λιοντάρι με τη Βαβυλώνα, της οποίας η επικράτεια βρισκόταν στο σύγχρονο Ιράκ, και ερμηνεύει τη μεταμόρφωσή του ως τη μετάβαση της χώρας από μια βάναυση δικτατορία σε ένα πιο πολιτισμένο σύστημα. Ανέφερε ότι το παρακολούθησε να εκτυλίσσεται και το είδε να «εκπληρώνεται επακριβώς».

Ο Ντέιβιντσον αποδίδει στη χριστιανική του πίστη την ώθηση για την έρευνα. Ξεκίνησε μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, οι οποίες, όπως είπε, αμφισβήτησαν την προηγούμενη αντίληψή του για τους έσχατους καιρούς.

Μέχρι το 2003, περίπου 16 μήνες μετά τις επιθέσεις, είχε διαμορφώσει το πλαίσιό του. Ο Ντέιβιντσον αξιοποίησε μια καριέρα τεσσάρων δεκαετιών στην αμυντική και διαστημική βιομηχανία, αντιμετωπίζοντας την ιδέα του ως μια υπόθεση προς έλεγχο.

Το Ιράν, τα Στενά του Ορμούζ και οι επόμενες προβλέψεις

Συνδέει το Ιράν με το κριάρι με τα δύο κέρατα στο Δανιήλ 8:20, ερμηνεύοντας τα κέρατά του ως τον ανώτατο ηγέτη και τους Φρουρούς της Επανάστασης. Η προέλαση του κριαριού προς τα δυτικά, βόρεια και νότια, όπως είπε, προαναγγέλλει ιρανικές εισβολές. Πιστεύει ότι η επιβίωση του καθεστώτος από τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ ταιριάζει σε αυτή την εικόνα.

Ο Ντέιβιντσον αναμένει ότι το Ιράν θα κινηθεί όταν οι ηγέτες του δουν ένα άνοιγμα, πιθανώς εάν οι ΗΠΑ υποχωρήσουν και το Ισραήλ εμπλακεί σε πολέμους στη γύρω περιοχή. Είπε ότι οι εισβολές στην περιοχή τείνουν να συμβαίνουν τον χειμώνα, οπότε προβλέπει μια προέλαση μεταξύ Δεκεμβρίου και Μαρτίου, ενδεχομένως ήδη από τον Δεκέμβριο. Ανέφερε ότι το κλείσιμο του Ορμούζ εξαντλεί τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου των 1,2 δισεκατομμυρίων βαρελιών σχεδόν στο μηδέν.

Το πλαίσιο του Ντέιβιντσον εκτείνεται πολύ πέρα από το Ιράν. Ερμηνεύει τον μαύρο καβαλάρη στην Αποκάλυψη 6:5-6 ως σημάδι εκτόξευσης των τιμών των σιτηρών και σοβαρών ελλείψεων τροφίμων, οι οποίες ενδεχομένως επιδεινώνονται από τη διακοπή των μεταφορών λιπασμάτων μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Το τέταρτο γεγονός αφορά το μικρό κέρατο στο Δανιήλ 8:8-9, το οποίο ερμηνεύει ως τον Αντίχριστο. Πιστεύει ότι αυτός ο άνδρας έχει ήδη γεννηθεί και θα αναδυθεί από τη Συρία για να επανενώσει μια πρώην Ισλαμική Αυτοκρατορία πριν από τη μεγάλη θλίψη.

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