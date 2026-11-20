Το Carnival Destiny θα κάνει πρεμιέρα το 2029, με ειδικά διαμορφωμένους χώρους και καμπίνες μόνο για ενηλίκους, ενώ η εταιρεία ετοιμάζει και μια ιδιωτική παραλία για επισκέπτες άνω των 21 ετών

Μια νέα εποχή στις οικογενειακές κρουαζιέρες εγκαινιάζει η Carnival Cruise Line, καθώς ανακοίνωσε ότι το νέο της κρουαζιερόπλοιο θα διαθέτει, για πρώτη φορά στην ιστορία της εταιρείας, καμπίνες και χώρους αποκλειστικά για ενηλίκους.

Το Carnival Destiny, το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει τα ταξίδια του το 2029, θα είναι το πρώτο από τα τρία νέα μεγαθήρια της κατηγορίας Ace Class. Θα μπορεί να φιλοξενήσει σχεδόν 8.000 επιβάτες, ενώ ο σχεδιασμός του προβλέπει σημαντικά περισσότερες επιλογές τόσο για όσους αναζητούν στιγμές χαλάρωσης μακριά από τα παιδιά όσο και για τις οικογένειες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας στις 19 Νοεμβρίου, οι χώροι αποκλειστικά για ενηλίκους θα είναι 3,5 φορές μεγαλύτεροι σε σύγκριση με εκείνους των σημερινών πλοίων της, θα εκτείνονται σε τέσσερα καταστρώματα και θα περιλαμβάνουν ειδικά διαμορφωμένες καμπίνες. Η Carnival υποστηρίζει ότι οι αλλαγές ανταποκρίνονται στην επιθυμία των επιβατών για περισσότερες επιλογές και μεγαλύτερη ευελιξία κατά τη διάρκεια των διακοπών τους.

Η παραλία μόνο για ενηλίκους στις Μπαχάμες

Οι αλλαγές δεν περιορίζονται στο νέο κρουαζιερόπλοιο. Το 2027 η Carnival πρόκειται να εγκαινιάσει την Serenity Beach, μια παραλία αποκλειστικά για ενηλίκους, στο ιδιωτικό νησί της εταιρείας RelaxAway, Half Moon Cay, στις Μπαχάμες. Πρόκειται για έναν χώρο σχεδιασμένο για επισκέπτες που επιθυμούν να απολαύσουν τη θάλασσα και την ηρεμία μακριά από την παρουσία παιδιών. Θα διαθέτει ξαπλώστρες και ιδιωτικές καμπάνες, δημιουργώντας ένα ξεχωριστό περιβάλλον χαλάρωσης.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια της εταιρείας να προσφέρει περισσότερες επιλογές στους ενήλικους επιβάτες της.

Περισσότερες πισίνες και χώροι για οικογένειες

Παρά την ενίσχυση των επιλογών αποκλειστικά για ενηλίκους, η Carnival ξεκαθαρίζει ότι δεν αφήνει σε δεύτερη μοίρα τις οικογένειες. Το Carnival Destiny θα διαθέτει οκτώ εξωτερικές πισίνες και 25 νέες επιλογές για φαγητό και ποτό. Παράλληλα, θα προσφέρει σχεδόν διπλάσιο χώρο για οικογενειακές δραστηριότητες και αξιοθέατα σε σύγκριση με τα νεότερα πλοία της εταιρείας. Στην οικογενειακή ζώνη θα συγκεντρώνονται δραστηριότητες όπως μίνι γκολφ, αίθουσες ηλεκτρονικών παιχνιδιών, χώροι εστίασης και άλλες επιλογές ψυχαγωγίας.

Άλλωστε, η Carnival έχει ήδη δοκιμάσει την ιδέα των ταξιδιών χωρίς παιδιά μέσω του προγράμματος SEA (Sailings Exclusively for Adults), που παρουσίασε το 2025. Οι συγκεκριμένες κρουαζιέρες απευθύνονται σε επιβάτες ηλικίας 21 ετών και άνω και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, διευρυμένη πρόσβαση σε καζίνο, αναβαθμισμένες γαστρονομικές εμπειρίες και θεματικά πάρτι. Με το νέο της πλοίο, η εταιρεία επιχειρεί πλέον να συνδυάσει δύο διαφορετικές εμπειρίες διακοπών στο ίδιο ταξίδι: οικογενειακή ψυχαγωγία και χώρους όπου οι ενήλικοι μπορούν να απολαύσουν την κρουαζιέρα χωρίς την παρουσία παιδιών.

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