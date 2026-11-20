Το σπίτι του "Μόνος στο Σπίτι" και άλλα 4 κινηματογραφικά σκηνικά που θα σε εμπνεύσουν για τα Χριστούγεννα.

Κάθε φορά που πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, υπάρχουν κάποιες ταινίες που επιστρέφουν αυτόματα στη λίστα μας. Τις έχουμε δει δεκάδες φορές, ξέρουμε σχεδόν κάθε σκηνή τους, αλλά εξακολουθούν να μας γοητεύουν. Και δεν είναι μόνο οι ιστορίες, οι πρωταγωνιστές ή οι αγαπημένες μας κινηματογραφικές στιγμές.

Είναι και τα σπίτια τους, τα εντυπωσιακά χριστουγεννιάτικα δέντρα, τα ζεστά σαλόνια, τα vintage έπιπλα και εκείνα τα μικρά διακοσμητικά που δημιουργούν την απόλυτη γιορτινή ατμόσφαιρα.

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