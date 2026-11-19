Ένας 39χρονος κατάφερε να δραπετεύσει από φυλακές στις ΗΠΑ χωρίς να κινήσει υποψίες, με ένα βίντεο που προκαλεί ερωτήματα

Οι αστυνομικές Αρχές στις ΗΠΑ αναζητούν έναν κρατούμενο που κατάφερε να αποδράσει από τη φυλακή με έναν ιδιαίτερα απλό τρόπο: απλώς βγήκε από τις εγκαταστάσεις φορώντας ένα καπέλο.

Ο 39χρονος Mario A. Hernandez είχε καταδικαστεί για θανατηφόρο τροχαίο με εγκατάλειψη του θύματος, εκφοβισμό θύματος, καθώς και για αδίκημα ενδοοικογενειακής βίας που αφορούσε στραγγαλισμό και ασφυξία. Μέχρι περίπου τις 19:17 τοπική ώρα, τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, κρατούνταν στο Winnebago Correctional Center, μια φυλακή χαμηλής ασφαλείας στο Ουισκόνσιν. Ωστόσο, υλικό από κάμερες ασφαλείας τον καταγράφει να απομακρύνεται από το σωφρονιστικό κατάστημα, χρησιμοποιώντας ένα καπέλο ως μεταμφίεση.

Η αστυνομία του Oshkosh ανακοίνωσε ότι ενημερώθηκε για την απόδραση περίπου μία ώρα και 20 λεπτά αργότερα. Σύμφωνα με την περιγραφή που έδωσε στη δημοσιότητα, ο Hernandez φορούσε ανοιχτό γκρι σκούφο, σκούρα παπούτσια, πράσινο μπουφάν με φερμουάρ και τζιν σε σκούρο χρώμα. Η υπόθεση έχει προκαλέσει ερωτήματα από πολίτες σχετικά με το πώς ένας άνθρωπος που έχει καταδικαστεί για τέτοια αδικήματα κρατούνταν σε φυλακή χαμηλής ασφαλείας.

Μια απόδραση που θυμίζει άλλη υπόθεση

Δεν είναι η πρώτη φορά που κρατούμενος καταφέρνει να φύγει από φυλακή χωρίς να χρειαστεί κάποιο περίπλοκο σχέδιο. Το 2023, ο Brian Francisco Roman είχε καταφέρει να αποδράσει χρησιμοποιώντας μια διαφορετική, αλλά εξίσου απρόσμενη μέθοδο, όταν μεταμφιέστηκε σε συγκρατούμενό του, ο οποίος επρόκειτο να αποφυλακιστεί.

Επειδή ο συγκρατούμενός του κοιμόταν και δεν είχε ξυπνήσει εγκαίρως, ο Roman φόρεσε τα ρούχα του, ολοκλήρωσε τη διαδικασία αποφυλάκισης, πλαστογράφησε την υπογραφή του και έφυγε έχοντας στα χέρια του το πορτοφόλι, τα κλειδιά και την ταυτότητα του άλλου άνδρα. Η απόδραση αποκαλύφθηκε όταν ο συγκρατούμενος ξύπνησε τελικά και ρώτησε το προσωπικό της φυλακής τι ώρα θα αποφυλακιζόταν. Μια κατάσταση που, όπως σχολιάζει το δημοσίευμα, θα ήταν αρκετά δύσκολο να εξηγήσει κανείς στον εργοδότη του.

Πόσοι κρατούμενοι αποδρούν κάθε χρόνο στις ΗΠΑ;

Στις ΗΠΑ καταγράφονται περίπου 2.000 αποδράσεις κρατουμένων κάθε χρόνο. Σύμφωνα με στοιχεία της Crime and Justice Research Alliance, περισσότερο από το 92% όσων επιχειρούν να διαφύγουν τελικά συλλαμβάνονται ξανά, κάτι που δεν αφήνει ιδιαίτερα μεγάλα περιθώρια στον Hernandez να παραμείνει ελεύθερος. Η έρευνα του οργανισμού για τις αποδράσεις δείχνει ότι οι περισσότερες δεν συνοδεύονται από βία. Συχνά, μάλιστα, πυροδοτούνται από εξελίξεις που επηρεάζουν την ποινή ή την κατάσταση ενός κρατουμένου, όπως η απόρριψη αιτήματος αποφυλάκισης υπό όρους, νέες κατηγορίες ή η μεταφορά του σε άλλο σωφρονιστικό κατάστημα.

Οι περισσότερες απόπειρες χαρακτηρίζονται ως «ευκαιριακές», χωρίς να απαιτούν ιδιαίτερα σύνθετο σχεδιασμό. Σε πολλές περιπτώσεις, η απόδραση γίνεται απλώς επειδή παρουσιάζεται η ευκαιρία και ο κρατούμενος αποφασίζει να την εκμεταλλευτεί. Όσοι τελικά συλλαμβάνονται αντιμετωπίζουν σχεδόν πάντα πρόσθετες συνέπειες, καθώς το 99% καταλήγει να λαμβάνει νέα ποινή φυλάκισης για την απόδρασή του. Η πρόσθετη ποινή μπορεί να φτάσει έως και τα πέντε χρόνια, αν και ο μέσος χρόνος που προστίθεται στην παραμονή τους πίσω από τα κάγκελα είναι περίπου 13 μήνες.

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