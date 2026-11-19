Το απρόσμενο θέαμα κατέγραψε κάμερα που είχε τοποθετηθεί για την παρακολούθηση ευρωπαϊκών βιζόν, ενώ στο ίδιο σημείο εντοπίστηκε και ένας σπάνιος μαύρος πελαργός.

Ένα ασυνήθιστο θέαμα κατέγραψε κάμερα παρακολούθησης στην περιοχή Σάαρεμαα της Εσθονίας: ένα ελάφι που μοιάζει να έχει ένα μόνο κέρατο στο κέντρο του κεφαλιού του, θυμίζοντας μονόκερο.

Στο βίντεο διακρίνεται ένα ζαρκάδι με μια παράξενη ανάπτυξη στο μέτωπο, η οποία μοιάζει με μικρό επιπλέον κέρατο, ωστόσο, όπως επισημαίνει το εσθονικό μέσο Maaleht, δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί με βεβαιότητα από το υλικό της κάμερας, τι ακριβώς είναι αυτό που φαίνεται στην εικόνα.

Η καταγραφή έγινε στο πλαίσιο επιτόπιας έρευνας για το ευρωπαϊκό βιζόν, την οποία πραγματοποιεί η μη κυβερνητική οργάνωση Lutreola Foundation.

Ο σπάνιος μαύρος πελαργός και η δράση της οργάνωσης

Η ίδια κάμερα κατέγραψε και έναν σπάνιο μαύρο πελαργό, ένα είδος που είναι πολύ πιο διακριτικό από τον λευκό πελαργό, ο οποίος είναι ευρύτερα γνωστός και συχνά παρατηρείται σε ομάδες. Ο μαύρος πελαργός προτιμά να φωλιάζει βαθιά μέσα στο δάσος.

Η Lutreola Foundation ιδρύθηκε το 1992 με βασικό αρχικό στόχο την προστασία του ευρωπαϊκού βιζόν. Από το συγκεκριμένο είδος, του οποίου η επιστημονική ονομασία είναι Mustela lutreola, προέρχεται και το όνομα της οργάνωσης. Πρόκειται για απειλούμενο ζώο, διαφορετικό από το αμερικανικό μινκ που εκτρέφεται για τη γούνα του.

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