Η ΕΛ.ΑΣ. σχημάτισε δικογραφία σε βάρος του για επικίνδυνη οδήγηση και έκθεση ανηλίκων. Ο ίδιος είχε αρνηθεί ότι βρισκόταν στο τιμόνι, υποστηρίζοντας πως το βίντεο τού το είχε στείλει φίλος του

Ένας 51χρονος ταυτοποιήθηκε από την Ελληνική Αστυνομία ως ο οδηγός της Porsche που καταγράφηκε σε βίντεο να κινείται με μεγάλη ταχύτητα στους Θρακομακεδόνες, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., στο πολυτελές αυτοκίνητο επέβαιναν και δύο ανήλικα παιδιά, ηλικίας κάτω των 10 ετών.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, προτροπή σε τέλεση αδικήματος και έκθεση ανηλίκου, η οποία διαβιβάστηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα. Η υπόθεση έγινε γνωστή μέσα από βίντεο που αναρτήθηκε στα social media και προκάλεσε την παρέμβαση της Τροχαίας. Στο υλικό, το οποίο παρουσιάστηκε από την εκπομπή Live News του Mega, ακούγονται δύο παιδιά να ζητούν από τον οδηγό να μειώσει ταχύτητα, ενώ η μουσική από το ηχοσύστημα ακούγεται στη διαπασών.

Πώς εντοπίστηκε ο οδηγός της Porsche

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α., η οποία παρακολουθεί και αξιολογεί υλικό που δημοσιεύεται στο διαδίκτυο και αφορά επικίνδυνες οδηγικές συμπεριφορές. Οι αστυνομικοί εντόπισαν βίντεο σε δημοφιλή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο εμφανιζόταν μια Porsche να κινείται με ιδιαίτερα υψηλή ταχύτητα στην περιοχή των Θρακομακεδόνων.

Από την ανάλυση του οπτικοακουστικού υλικού προέκυψε η ταυτότητα του 51χρονου ως οδηγού του οχήματος. Σύμφωνα με την Αστυνομία, κατά τη διαδρομή πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς, θέτοντας σε κίνδυνο τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι στο αυτοκίνητο βρίσκονταν δύο παιδιά ηλικίας κάτω των 10 ετών. Στο βίντεο που παρουσίασε το Mega διακρίνεται το χέρι του οδηγού στο τιμόνι, ενώ ακούγεται δυνατά η μουσική. Σύμφωνα με το τηλεοπτικό ρεπορτάζ, ο οδηγός τραγουδά και κρατά το τιμόνι με το ένα χέρι, την ώρα που το όχημα αναπτύσσει μεγάλη ταχύτητα.

Σε ορισμένα σημεία, η Porsche περνά από διασταυρώσεις και διαβάσεις, ενώ κινείται σε μικρή απόσταση από αυτοκίνητα που βρίσκονται στο αντίθετο ρεύμα. Στο ηχητικό του βίντεο ακούγονται και οι φωνές των δύο παιδιών, τα οποία καλούν τον οδηγό να πηγαίνει πιο αργά.

«Δεν έχω καμία σχέση με το βιντεάκι» υποστήριζε ο 51χρονος

Πριν από την ταυτοποίησή του από την ΕΛ.ΑΣ., ο 51χρονος είχε αρνηθεί ότι ήταν εκείνος που οδηγούσε την Porsche. Μιλώντας την Παρασκευή (13/11) στο Mega, είχε υποστηρίξει ότι το βίντεο τού το είχε στείλει φίλος του, ο οποίος ασχολείται με πολυτελή αυτοκίνητα, και ότι ο ίδιος απλώς το αναδημοσίευσε.

«Εγώ είμαι στο Κουφονήσι και τα παιδιά μου είναι 21 και 22. Το βιντεάκι είναι φίλου μου που μου το έστειλε και το ανέβασα. Δεν έχω καμία σχέση με το βιντεάκι», είχε δηλώσει. Όπως είχε εξηγήσει, συνήθιζε να ανταλλάσσει βίντεο με αυτοκίνητα, ενώ υποστήριζε ότι το συγκεκριμένο υλικό είχε καταγραφεί τουλάχιστον έναν μήνα νωρίτερα.

Μάλιστα, είχε δώσει τη δική του εκδοχή για όσα ακούγονται στο βίντεο, αμφισβητώντας ότι τα παιδιά ζητούσαν από τον οδηγό να μειώσει ταχύτητα. «Δεν φωνάζουν “Μπαμπά σταμάτα”, αλλά “Μπαμπά πήγαινε πιο γρήγορα, θέλω κι άλλο”», είχε ισχυριστεί.

Μετά την ολοκλήρωση της αστυνομικής έρευνας, σε βάρος του 51χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, προτροπή σε τέλεση αδικήματος και έκθεση ανηλίκου. Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα για τις περαιτέρω ενέργειες.

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