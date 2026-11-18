Η Γιώτα Νέγκα παρουσίασε live το νέο της EP με τον Γιώργο Θεοφάνους και βραβεύτηκε για τις χρυσές πωλήσεις της.

Η Γιώτα Νέγκα και ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσίασαν σε μία ιδιαίτερη βραδιά την «Ταυτότητα», το νέο τους EP που κυκλοφορεί από την Panik Oxygen. Από το event δεν έλειψαν οι εκπλήξεις, καθώς η σπουδαία ερμηνεύτρια παρέλαβε πλακέτα για τις χρυσές πωλήσεις των προηγούμενων singles της.



Η Γιώτα Νέγκα και ο Γιώργος Θεοφάνους, πλαισιωμένοι από τις στιχουργούς των τραγουδιών Αναστασία Μουτσάτσου και Ουράνια Πατέλλη καθώς και τον παραγωγό Ηλία Μπενέτο, μίλησαν για τη διαδικασία της δημιουργίας και ευχήθηκαν το EP να αγγίξει τις καρδιές των ακροατών όσο και τις δικές τους. Το δικό της μήνυμα μέσω επιστολής, καθώς απουσίαζε εκτός Αθήνας, έστειλε η στιχουργός Ελεάνα Βραχάλη.

Με τον συνθέτη στο πιάνο, η Γιώτα Νέγκα ερμήνευσε live τρία από τα έξι τραγούδια της «Ταυτότητας», τα «Τσέπη», «Το Αγόρι Μες Στον Άνδρα» και « Η Παράσταση Θα Γίνει», δίνοντας στη βραδιά ιδιαίτερο χρώμα και αποσπώντας θερμό χειροκρότημα.

Ο συνιδρυτής και CEO της Panik, Γιώργος Αρσενάκος, επεφύλαξε για το φινάλε μία μεγάλη έκπληξη, καθώς βράβευσε την Γιώτα Νέγκα για τις χρυσές πωλήσεις των παλιότερων singles «Βρες Μου Έναν Άλλον» και «Σε Λάθος Μάτια» (και τα δύο σε μουσική Νίκου Μερτζάνου και στίχους Νίκου Μωραΐτη), γεμίζοντάς την με χαρά και συγκίνηση.

H live παρουσίαση της «Ταυτότητας» έγινε στο θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν, παρουσία καλεσμένων από τους χώρους της υποκριτικής, της μουσικής, των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των ραδιοφώνων και της ομάδας της Panik.



Βρείτε το EP «Ταυτότητα» στις streaming υπηρεσίες: https://bfan.link/ taftotita-1