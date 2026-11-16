Αντί για το προβλεπόμενο μικρό σακίδιο, εμφανίστηκε στο αεροδρόμιο με μια τεράστια τσάντα και κατάφερε να επιβιβαστεί χωρίς να πληρώσει πρόστιμο στη Ryanair

Για πολλούς ταξιδιώτες, ένα από τα πιο αγχωτικά στάδια πριν από την έναρξη των διακοπών είναι η διαδικασία στο αεροδρόμιο. Οι ουρές στον έλεγχο ασφαλείας, οι πιθανές καθυστερήσεις, αλλά και η αγωνία για το αν οι αποσκευές πληρούν τα επιτρεπόμενα όρια βάρους και διαστάσεων αποτελούν συχνά πηγή ταλαιπωρίας.

Οι αεροπορικές εταιρείες είναι ιδιαίτερα αυστηρές με τους κανόνες των αποσκευών, με τη Ryanair να μην αποτελεί εξαίρεση. Ωστόσο, μια γυναίκα που ασχολείται επαγγελματικά με τα ταξίδια έμεινε έκπληκτη όταν κατάφερε να επιβιβαστεί σε πτήση της εταιρείας έχοντας μαζί της μια τεράστια τσάντα ώμου χωρητικότητας 80 λίτρων, χωρίς να πληρώσει ούτε ένα ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι η Ryanair επιτρέπει δωρεάν σε κάθε επιβάτη μία μικρή χειραποσκευή, η οποία πρέπει να χωρά κάτω από το μπροστινό κάθισμα και να μην ξεπερνά τις διαστάσεις 40x30x20 εκατοστά, δηλαδή περίπου 24 λίτρα. Για τις αποσκευές που τοποθετούνται στο ντουλάπι πάνω από τα καθίσματα ισχύει όριο 55x40x20 εκατοστών.

Οι αυστηροί έλεγχοι της Ryanair και το πείραμα με τις αποσκευές

Οι αυστηροί κανόνες της Ryanair για τις χειραποσκευές έχουν προκαλέσει κατά καιρούς αντιδράσεις. Μια οικογένεια είχε αναφέρει στο Which? Travel ότι πλήρωσε 400 λίρες για αποσκευές που δεν πληρούσαν τις προδιαγραφές, ενώ άλλη επιβάτιδα κατήγγειλε χρέωση 75 λιρών για μια βαλίτσα που ξεπερνούσε οριακά το επιτρεπόμενο μέγεθος.

Η Chelsea, γνωστή στο Instagram ως @holidayexpert, αποφάσισε να δοκιμάσει τα όρια της εταιρείας. Σε μια σειρά χιουμοριστικών βίντεο, αύξανε σταδιακά το μέγεθος της τσάντας της, ξεκινώντας από τα 30 λίτρα και φτάνοντας μέχρι τα 80, για να διαπιστώσει αν θα της επιβληθεί πρόστιμο. Όπως δήλωσε στο LADbible, δεν προσπάθησε να κρύψει τις αποσκευές της, αλλά πέρασε κανονικά από την πύλη επιβίβασης, περιμένοντας την αντίδραση του προσωπικού. Το βίντεο συγκέντρωσε πάνω από ένα εκατομμύριο προβολές.

Πώς απέφυγε τη χρέωση και η αντίδραση της εταιρείας

Παρά το τεράστιο μέγεθος της τσάντας, η Chelsea κατάφερε να επιβιβαστεί χωρίς χρέωση. Η ίδια περίμενε ότι θα πληρώσει 75 ευρώ, ενώ παρατήρησε πως άλλοι επιβάτες χρεώθηκαν για μικρότερες αποσκευές. Εκτίμησε ότι ίσως έπαιξε ρόλο το γεγονός ότι βρισκόταν προς το τέλος της ουράς, ωστόσο τόνισε πως όλα ήταν θέμα τύχης και δεν θα συνιστούσε σε κανέναν να επιχειρήσει κάτι αντίστοιχο.

Σύμφωνα με τη Ryanair, η χρέωση για αποσκευές που ξεπερνούν τα επιτρεπόμενα όρια κυμαίνεται από 40 έως 75 λίρες. Η εταιρεία, μάλιστα, σχολίασε με χιούμορ το βίντεο της Chelsea, γράφοντας: «Ο λογαριασμός είναι καθ' οδόν».

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑ