Άγνωστοι προκάλεσαν φθορές στο μνημείο του αδικοχαμένου φίλου του ΠΑΟΚ στην οδό Αγίου Δημητρίου. Η έντονη αντίδραση του ΣΦ ΠΑΟΚ Πάφου «Νάσος Κωνσταντίνου».

Βανδαλισμένο βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας (16/11) το μνημείο του Νάσου Κωνσταντίνου, στην οδό Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη. Άγνωστοι προκάλεσαν φθορές στο σημείο που είναι αφιερωμένο στη μνήμη του νεαρού φίλου του ΠΑΟΚ, ο οποίος έχασε τη ζωή του τον Μάιο του 2017, θύμα της οπαδικής βίας.

Οι εικόνες από το σημείο προκάλεσαν οργή και αποτροπιασμό. Ο βανδαλισμός ενός μνημείου αφιερωμένου σε έναν νέο άνθρωπο που έχασε τόσο άδικα τη ζωή του ξεπερνά κάθε όριο οπαδικής αντιπαράθεσης και αποτελεί προσβολή στη μνήμη του.

Την ενέργεια καταδίκασε με ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος Φιλάθλων ΠΑΟΚ Πάφου «Νάσος Κωνσταντίνου», στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα σεβασμού στη μνήμη του αδικοχαμένου οπαδού.

«Κάποια πράγματα ξεπερνούν τα όρια της οπαδικής αντιπαράθεσης. Η μνήμη ενός νέου ανθρώπου που έφυγε τόσο άδικα δεν είναι χώρος για βανδαλισμούς, ασέβεια και μικρότητες», αναφέρουν χαρακτηριστικά οι φίλοι του Δικεφάλου από την Κύπρο.

Η ανακοίνωση:

«Ο Σύνδεσμος Φιλάθλων ΠΑΟΚ Πάφος «ΝΑΣΟΣ» καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο τον βανδαλισμό του μνημείου του αδικοχαμένου αδελφού μας, Νάσου Κωνσταντίνου.

Κάποια πράγματα ξεπερνούν τα όρια της οπαδικής αντιπαράθεσης. Η μνήμη ενός νέου ανθρώπου που έφυγε τόσο άδικα δεν είναι χώρος για βανδαλισμούς, ασέβεια και μικρότητες.

Ο Νάσος δεν είναι απλώς ένα όνομα σε ένα μνημείο. Είναι ένας άνθρωπος, ένας αδελφός, μια ζωή που χάθηκε άδικα και μια πληγή που παραμένει ανοιχτή.

Ο σεβασμός στους νεκρούς δεν είναι θέμα ομάδας. Είναι θέμα ανθρωπιάς και αξιοπρέπειας.

Στεκόμαστε δίπλα στην οικογένεια και στους ανθρώπους του Νάσου. Δεν ξεχνάμε και δεν θα επιτρέψουμε να σβήσει η μνήμη του.

ΝΑΣΟ ΖΕΙΣ, ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΠΑΟΚΤΣΗΣ!

ΣΦ.ΠΑΟΚ ΠΑΦΟΣ «ΝΑΣΟΣ».