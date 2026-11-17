Από τον Μίκη Θεοδωράκη και τον Μάνο Λοΐζο μέχρι τον Διονύση Σαββόπουλο και τον Γιάννη Μαρκόπουλο, τραγούδια που λογοκρίθηκαν, απαγορεύτηκαν ή πέρασαν κάτω από τη μύτη της δικτατορίας έγιναν η φωνή μιας ολόκληρης εποχής

Με αφορμή τη συμπλήρωση 53 χρόνων από την εξέγερση του Πολυτεχνείου, στις 17 Νοεμβρίου 1973, επιστρέφουμε σε μία σημαντική πλευρά της δικτατορίας των συνταγματαρχών, τη λογοκρισία. Η επταετία 1967-1974 δεν σημαδεύτηκε μόνο από συλλήψεις, φυλακίσεις, βασανιστήρια και εξορίες, αλλά και από τον ασφυκτικό έλεγχο της καλλιτεχνικής έκφρασης. Θέατρο, κινηματογράφος, λογοτεχνία και μουσική βρέθηκαν στο στόχαστρο ενός καθεστώτος που επιχείρησε να ελέγξει ακόμη και τα τραγούδια που έφταναν στα αυτιά του κόσμου.

Τα τραγούδια και οι στίχοι περνούσαν από τον έλεγχο των λογοκριτικών αρχών, οι οποίες μπορούσαν να ζητήσουν αλλαγές ή να απαγορεύσουν την κυκλοφορία τους. Κάποια τραγούδια δεν έφτασαν ποτέ στο κοινό, άλλα κυκλοφόρησαν με αλλαγμένους στίχους και ορισμένα κατάφεραν να περάσουν τη λογοκρισία επειδή οι δημιουργοί τους χρησιμοποίησαν συμβολισμούς, αλληγορίες και ευρηματικές λέξεις. Η μουσική, ωστόσο, δεν σίγησε. Αντίθετα, έγινε ένα από τα ισχυρότερα μέσα έκφρασης της αντίστασης.

«Ζαβαρακατρανέμια»

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια που συνδέθηκαν με την περίοδο της δικτατορίας είναι τα «Ζαβαρακατρανέμια» του Γιάννη Μαρκόπουλου. Οι ασυνήθιστες λέξεις του τραγουδιού έχουν προκαλέσει πολλές ερμηνείες, ωστόσο ο ίδιος ο συνθέτης είχε δώσει τη δική του εξήγηση σε συνέντευξή του στην εκπομπή της ΕΡΤ «Συναντήσεις».

Όπως αποκάλυψε, το τραγούδι γράφτηκε γύρω στο 1966 και αποτελούσε μέρος μιας ευρύτερης, ανέκδοτης τότε μουσικής σύνθεσης με τίτλο «Ιδού ο Νυμφίος έρχεται». Ο Μαρκόπουλος εξήγησε ότι οι λέξεις που χρησιμοποίησε είχαν ελληνικές ρίζες. Αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στο «Ζάβαρα», το οποίο συνέδεσε με την αρχαία αναφορά στον Δία («Μα το Ζα»), στο «λάμα», που σημαίνει κόψη μαχαιριού, στο «νάμα», που παραπέμπει στο βάπτισμα, και στο «νέμια», που, σύμφωνα με την εξήγησή του, σημαίνει ησυχία.

Μια άλλη, ευρύτερα διαδεδομένη ερμηνεία των στίχων αποδίδει στο «Ζάβαρα» τη σημασία των λάβαρων, στο «κάτρα» τα μαύρα και στο «νέμια» το «ανέμισαν». Με αυτή την προσέγγιση, η φράση «Ζάβαρα κάτρα νέμια» μεταφράζεται ως «Λάβαρα μαύρα ανέμισαν», ενώ το «Ίλεος» αποδίδεται ως «έλεος».

«Όλες αυτές οι λέξεις μαζί ήταν μία έντονη διαμαρτυρία», είχε πει χαρακτηριστικά, περιγράφοντας το τραγούδι ως μια μορφή ποίησης με σαφές στοιχείο διαμαρτυρίας. Έτσι, πίσω από τις φαινομενικά ακαταλαβίστικες λέξεις δεν κρυβόταν απλώς ένα παιχνίδι με τη γλώσσα, αλλά ένα μήνυμα που ο δημιουργός επέλεξε να εκφράσει με έναν ιδιαίτερο, συμβολικό τρόπο.

Η απαγόρευση των τραγουδιών του Μίκη Θεοδωράκη

Τον Ιούνιο του 1967, λίγες εβδομάδες μετά το πραξικόπημα η δικτατορία προχώρησε στην επίσημη απαγόρευση της μουσικής του Μίκη Θεοδωράκη. Με ειδική διαταγή του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Οδυσσέα Αγγελή, απαγορεύτηκαν η ανατύπωση και η εκτέλεση των τραγουδιών του συνθέτη, με το αιτιολογικό ότι η μουσική του «εξυπηρετεί τον κομμουνισμό».

Η διαταγή δεν περιοριζόταν, όμως, στον Θεοδωράκη. Απαγόρευε και την εκτέλεση τραγουδιών που χρησιμοποιούνταν από την κομμουνιστική νεολαία, ενώ προέβλεπε την παραπομπή των παραβατών στα στρατοδικεία. Η μουσική του Θεοδωράκη βρέθηκε έτσι στο επίκεντρο της λογοκρισίας. Τα τραγούδια του, που είχαν ήδη αποκτήσει μεγάλη απήχηση, συνδέθηκαν ακόμη περισσότερο με τον αγώνα κατά της δικτατορίας. Το «Σφαγείο», γνωστό και ως «Το μεσημέρι», αποτελεί μέρος του έργου «Τα τραγούδια του Ανδρέα» του Μίκη Θεοδωράκη, που ήταν αφιερωμένο στον αγωνιστή Ανδρέα Λεντάκη. Το τραγούδι συνδέεται με τα βασανιστήρια που υπέστησαν πολιτικοί κρατούμενοι στα κρατητήρια της Ασφάλειας, στην οδό Μπουμπουλίνας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο στίχος «Τακ τακ εσύ, τακ τακ εγώ». Δεν πρόκειται για τυχαίες λέξεις, αλλά για αναφορά σε έναν κώδικα επικοινωνίας που είχαν επινοήσει οι κρατούμενοι, ώστε να μπορούν να συνεννοούνται μεταξύ τους χτυπώντας τους τοίχους των κελιών. Η αλφάβητος είχε χωριστεί σε ομάδες γραμμάτων και, με συνδυασμούς χτυπημάτων, οι κρατούμενοι μπορούσαν να σχηματίζουν λέξεις και ολόκληρες προτάσεις. Ήταν ένας τρόπος επικοινωνίας και αντίστασης ακόμη και μέσα στις πιο σκληρές συνθήκες εγκλεισμού.

To τραγούδι που άλλαξε τον στίχο του για να κυκλοφορήσει

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα λογοκρισίας ήταν το τραγούδι «Ο στρατιώτης», σε μουσική του Μάνου Λοΐζου και στίχους της Κωστούλας Μητροπούλου. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στα «Τραγούδια του Δρόμου» του 1974, όμως για να πάρει άδεια κυκλοφορίας χρειάστηκε να αλλάξει ένας στίχος. Η αρχική εκδοχή περιέγραφε το εμβατήριο που είχε μάθει να λέει ο στρατιώτης ως «φασιστικό». Η λέξη αυτή δεν μπορούσε να περάσει από τη λογοκρισία και αντικαταστάθηκε από τη λέξη «μονότονο».

Έτσι, ο στίχος που τελικά ηχογραφήθηκε ήταν: «Το εμβατήριο που του 'μαθαν να λέει, είναι μονότονο και του 'ρχεται να κλαίει». Μία μόνο λέξη αρκούσε για να αλλάξει το πολιτικό νόημα ενός τραγουδιού και να του επιτρέψει να κυκλοφορήσει.



Το σύμβολο της ελευθερίας

Το 1971 ο Μάνος Λοΐζος και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος δημιούργησαν το «Αχ, χελιδόνι μου», το οποίο ερμήνευσε ο Γιώργος Νταλάρας στον πρώτο προσωπικό του δίσκο, με τίτλο «Ο Μέτοικος». Το τραγούδι πέρασε από τη λογοκρισία, παρότι οι στίχοι του μπορούσαν να διαβαστούν ως μια έμμεση αναφορά στην πολιτική κατάσταση της χώρας.

Το χελιδόνι πιθανόν συμβόλιζε την ελευθερία και τον άνθρωπο που επιθυμούσε να ξεφύγει από την καταπίεση, ενώ ο μαύρος ουρανός παρέπεμπε στα σκοτεινά χρόνια της δικτατορίας. Η αλληγορία ήταν αρκετή για να μεταφέρει ένα μήνυμα που δύσκολα θα μπορούσε να εκφραστεί με ευθύ τρόπο.

Ο Σαββόπουλος και το παιχνίδι με τη λογοκρισία

Ο Διονύσης Σαββόπουλος βρήκε έναν διαφορετικό τρόπο να αντιμετωπίσει τη λογοκρισία με τη «Δημοσθένους λέξις», τραγούδι που κυκλοφόρησε στον δίσκο «Βρώμικο Ψωμί» το 1972. Η αρχική ιδέα του συνθέτη ήταν να ονομάσει το τραγούδι «Εμβατήριο για μετέωρο φυλακισμένο». Για να αποφύγει, όμως, την απαγόρευση, επέλεξε έναν τίτλο που παρέπεμπε στον Δημοσθένη και στην αρχαία ελληνική ιστορία.

Οι στίχοι μιλούσαν για έναν άνθρωπο που βρίσκεται στη φυλακή και αναρωτιέται τι θα συναντήσει όταν ελευθερωθεί. Η ατμόσφαιρα και οι εικόνες του τραγουδιού παρέπεμπαν σε μια πραγματικότητα που γνώριζαν καλά όσοι αντιστέκονταν στο καθεστώς. Ο Σαββόπουλος κατάφερε να μεταφέρει το μήνυμά του χρησιμοποιώντας την ιστορική αναφορά ως κάλυμμα για ένα τραγούδι με έντονο συμβολισμό.

Οι στίχοι του Αλέκου Παναγούλη

Μια ιδιαίτερη ιστορία συνοδεύει το τραγούδι «Οι πρώτοι νεκροί», γνωστό και ως «Πάλης ξεκίνημα», σε μουσική του Μίκη Θεοδωράκη. Οι στίχοι αποδίδονται στον Αλέκο Παναγούλη, ο οποίος φέρεται να τους έγραψε το 1968, όταν βρισκόταν φυλακισμένος μετά την απόπειρα δολοφονίας του δικτάτορα Γεώργιου Παπαδόπουλου.

Μέσα στις φυλακές και κάτω από τις συνθήκες βασανιστηρίων και απομόνωσης, ο Παναγούλης αποτύπωσε στο χαρτί την πίστη του στον αγώνα κατά της δικτατορίας. Το τραγούδι συμπεριλήφθηκε στα «Τραγούδια του Αγώνα», τα οποία ηχογραφήθηκαν στο Λονδίνο το 1971. Η συνεργασία των στίχων του Παναγούλη με τη μουσική του Θεοδωράκη δημιούργησε ένα από τα χαρακτηριστικά μουσικά έργα της αντιδικτατορικής περιόδου.

«Ο δρόμος»: Ένα τραγούδι που επέστρεψε μετά τη δικτατορία

Το τραγούδι «Ο δρόμος», σε στίχους της Κωστούλας Μητροπούλου και μουσική του Μάνου Λοΐζου, κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1965, με τη φωνή της Σούλας Μπιρμπίλη, σε δίσκο 45 στροφών της LYRA.



Το τραγούδι γνώρισε επιτυχία, ωστόσο η δικτατορία το έθεσε στο στόχαστρο της λογοκρισίας. Τον Απρίλιο του 1973 εκδόθηκε απόφαση για την απαγόρευσή του, καθώς οι στίχοι του θεωρήθηκαν επικίνδυνοι από το καθεστώς. Μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας, ο «Δρόμος» συμπεριλήφθηκε στον δίσκο «Τα τραγούδια του δρόμου», που κυκλοφόρησε από τη MINOS το 1974. Αυτή τη φορά, το τραγούδι ερμήνευσε ο ίδιος ο Μάνος Λοΐζος, σε μια νέα ενορχήστρωση με μπουζούκι και χορωδία, η οποία έμελλε να γίνει η πιο γνωστή εκδοχή του.



Το τραγούδι από το «Μεγάλο μας τσίρκο»

Το «Μεγάλο μας τσίρκο» του Ιάκωβου Καμπανέλλη αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες θεατρικές παραστάσεις της περιόδου της δικτατορίας. Η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου, οι ερμηνείες της Τζένης Καρέζη και του Κώστα Καζάκου, αλλά και η ίδια η θεματολογία του έργου, με αναφορές στην ελληνική ιστορία και την πολιτική πραγματικότητα, το μετέτρεψαν σε σύμβολο αντίστασης.

Η πρεμιέρα δόθηκε στις 22 Ιουνίου 1973 στο θέατρο «Αθήναιον», στην οδό Πατησίων. Η απήχηση ήταν τεράστια, με περισσότερους από 400.000 θεατές να παρακολουθούν την παράσταση στην Αθήνα και στην επαρχία. Η Χούντα διέκοψε τις παραστάσεις τον Οκτώβριο του 1973, λίγο πριν από την εξέγερση του Πολυτεχνείου, ενώ η Τζένη Καρέζη και ο Κώστας Καζάκος συνελήφθησαν και κρατήθηκαν στο ΕΑΤ-ΕΣΑ.

Μετά τη Μεταπολίτευση, το έργο ανέβηκε ξανά, στις 3 Αυγούστου 1974, με την προσθήκη σκηνών που είχαν λογοκριθεί, αλλά και ενός νέου τραγουδιού στο φινάλε. Το «Προσκύνημα», σε μουσική Σταύρου Ξαρχάκου και στίχους Ιάκωβου Καμπανέλλη, ερμήνευσε ο Νίκος Δημητράτος και αποτέλεσε φόρο τιμής στους νεκρούς του Πολυτεχνείου

«Μαλαματένια λόγια»: Ο στίχος που άλλαξε για να περάσει

Τα «Μαλαματένια λόγια», σε στίχους του Μάνου Ελευθερίου και μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου, είναι ένα ακόμη χαρακτηριστικό παράδειγμα της προσπάθειας των δημιουργών να εκφραστούν σε μια περίοδο αυστηρής λογοκρισίας. Οι στίχοι γράφτηκαν μέσα στη δικτατορία και περιείχαν αναφορές στην ιστορία του εργατικού κινήματος και στους αγώνες των ανθρώπων.

Η λογοκρισία παρενέβη στο τραγούδι, αλλάζοντας συγκεκριμένες φράσεις. Στην αρχική εκδοχή, ο Μάνος Ελευθερίου είχε γράψει «κι όχι να ζεις μ' αυτή τη συμμορία», όμως στη δισκογραφημένη εκτέλεση η λέξη «συμμορία» αντικαταστάθηκε από την «κομπανία».

Αλλαγή έγινε και στον στίχο «και ξημερώματα Παρασκευή», ο οποίος μετατράπηκε σε «ξημερώνοντας μέρα κακή». Η ιστορία του τραγουδιού έχει και μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια: Όταν ο Ελευθερίου έδειξε ένα μέρος των στίχων στον φίλο του Γιώργο Ζαμπέτα, εκείνος φέρεται να του είπε πως το κείμενο δεν ήταν για τραγούδι, αλλά για δικαστήρια!





Τραγούδια που λογοκρίθηκαν χωρίς να κατονομάζουν τη δικτατορία

Η λογοκρισία της δικτατορίας δεν περιορίστηκε σε τραγούδια με άμεσες πολιτικές αναφορές. Ορισμένες συνθέσεις βρέθηκαν στο στόχαστρο του καθεστώτος, παρότι οι στίχοι τους δεν περιείχαν ξεκάθαρο πολιτικό μήνυμα.

«Πάει ο καιρός»: Το τραγούδι των Μάνου Χατζιδάκι και Νίκου Γκάτσου, με ερμηνευτή τον Γρηγόρη Μπιθικώτση, κυκλοφόρησε το 1965. Μετά την επιβολή της δικτατορίας, οι στίχοι του θεωρήθηκαν υπαινιγμός κατά του καθεστώτος και το τραγούδι λογοκρίθηκε, σύμφωνα με το ogdoo.gr. Το 1971, ο Νίκος Γκάτσος έγραψε νέους στίχους πάνω στην ίδια μελωδία και κυκλοφόρησε η «Πρωτομηνιά», σε ερμηνεία του Μανώλη Μητσιά.

«Θα κλείσω τα μάτια»: Το τραγούδι του Άκη Πάνου, με τον Γρηγόρη Μπιθικώτση και τη Χαρούλα Λαμπράκη στην πρώτη εκδοχή του 1967 μιλούσε για τη φτώχεια, τη μιζέρια και τις δύσκολες συνθήκες ζωής και απαγορεύτηκε η ραδιοφωνική μετάδοσή του. Το 1971 ο Άκης Πάνου έγραψε εντελώς διαφορετικούς, ερωτικούς στίχους για τη Βίκυ Μοσχολιού

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