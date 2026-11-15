Θερμοπύλες για 99 χρόνια: Οι ιαματικές πηγές, ο διαγωνισμός του Υπερταμείου και η εκμετάλλευση

Ο διαγωνισμός του Υπερταμείου, η ερώτηση οκτώ βουλευτών στη Βουλή και οι επίσημες απαντήσεις για την προστασία της περιοχής.

Η αξιοποίηση των ιαματικών πηγών των Θερμοπυλών ανοίγει μια συζήτηση που ξεπερνά τα όρια μιας τουριστικής επένδυσης. Το μοντέλο που έχει προκηρύξει το Υπερταμείο προβλέπει δικαιώματα διάρκειας 99 ετών πάνω σε συγκεκριμένες εκτάσεις, καθώς και χωριστή σύμβαση για την αποκλειστική χρήση του ιαματικού φυσικού πόρου.

Το κρίσιμο ερώτημα είναι με ποιες δεσμεύσεις θα συνυπάρξουν η οικονομική αξιοποίηση, η πρόσβαση των πολιτών και η προστασία ενός ιστορικού, αρχαιολογικού και φυσικού τοπίου διεθνούς σημασίας. Πρόκειται δηλαδή για μακροχρόνια παραχώρηση δικαιωμάτων σε ακίνητο που συνδέεται με τις ιαματικές πηγές.

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