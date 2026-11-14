Το 1978, δύο παιδιά βρήκαν Ferrari θαμμένη στον κήπο του σπιτιού τους: Η ασφαλιστική απάτη που την οδήγησε κάτω από τη Γη

Δύο παιδιά που έπαιζαν στον κήπο του σπιτιού τους στο Λος Άντζελες έσκαψαν το χώμα και βρήκαν τυχαία θαμμένη μια σπάνια Ferrari.

Υπάρχουν ανακαλύψεις που μοιάζουν βγαλμένες από κινηματογραφική ταινία, αλλά συμβαίνουν εντελώς τυχαία. Τον Φεβρουάριο του 1978, δύο παιδιά που έπαιζαν στον κήπο του σπιτιού τους στο Λος Άντζελες άρχισαν να σκάβουν το χώμα και βρήκαν κάτι που δεν περίμεναν: μια Ferrari Dino 246 GTS που ήταν θαμμένη εκεί για τέσσερα χρόνια.

Τα παιδιά έσκαβαν όταν τα φτυάρια τους χτύπησαν σε κάτι παράξενο κάτω από το γρασίδι. Αφού απομάκρυναν λίγο χώμα, εντόπισαν πλαστικό και μια πράσινη μεταλλική επιφάνεια. Η οικογένεια ειδοποίησε αμέσως τις αρχές και αρκετοί αστυνομικοί έσπευσαν στο σπίτι για να ερευνήσουν το εύρημα. Αρχικά, η σκηνή ήταν τόσο αινιγματική που οι ερευνητές εξέτασαν ακόμη και το ενδεχόμενο να κρύβεται κάτι άλλο κάτω από τη γη.

Η ανασκαφή αποκάλυψε ότι αυτό που είχε θαφτεί ήταν μια Ferrari Dino 246 GTS του 1974, ένα ιδιαίτερα πολύτιμο ιταλικό σπορ αυτοκίνητο. Το όχημα είχε προστατευτεί με πλαστικά φύλλα, κουβέρτες και άλλα υλικά, σε μια προσπάθεια να αποτραπεί η φθορά από την υγρασία και το χώμα κατά το διάστημα που παρέμενε κρυμμένο.

Η ιστορία πίσω από τη θαμμένη Ferrari

Ο αριθμός κυκλοφορίας και ο αριθμός πλαισίου επέτρεψαν στις αρχές να ταυτοποιήσουν γρήγορα το όχημα. Ανήκε στον Ροσέντο Κρουζ, έναν υδραυλικό από την Καλιφόρνια που το είχε αγοράσει καινούργιο το 1974 έναντι 22.500 δολαρίων. Μόλις λίγες εβδομάδες μετά την αγορά, είχε δηλώσει την κλοπή του. Επειδή το αυτοκίνητο δεν εντοπίστηκε, η ασφαλιστική εταιρεία τού κατέβαλε αποζημίωση, όμως η ανακάλυψη του 1978 άλλαξε εντελώς την πορεία της υπόθεσης.

Χρόνια αργότερα, ένας πληροφοριοδότης έδωσε στους ερευνητές την εκδοχή ότι η εξαφάνιση της Ferrari αποτελούσε μέρος σχεδίου ασφαλιστικής απάτης. Σύμφωνα με αυτή την εκδοχή, ο ιδιοκτήτης φέρεται να είχε προσλάβει άτομα για να εξαφανίσουν το όχημα ώστε να εισπράξει τα χρήματα της ασφάλειας. Αντί όμως να το βυθίσουν στον Ειρηνικό Ωκεανό ή να το διαλύσουν για ανταλλακτικά, εκείνοι αποφάσισαν να το θάψουν ολόκληρο σε ένα οικόπεδο που τότε ήταν αδόμητο, με σκοπό να το ανακτήσουν όταν το θέμα θα είχε ξεχαστεί. Τελικά, η περιοχή οικοδομήθηκε, χτίστηκαν σπίτια και το αυτοκίνητο κατέληξε κάτω από την αυλή ενός εξ αυτών χωρίς να επιστρέψει ποτέ κανείς για να το πάρει.

Επιστροφή στους δρόμους

Η παραμονή κάτω από το έδαφος προκάλεσε σημαντικές ζημιές, καθώς η υγρασία έφθειρε το αμάξωμα και το εσωτερικό, ενώ φθορές σημειώθηκαν και κατά την ανάσυρση. Παρά τα προβλήματα, η Ferrari προκάλεσε τεράστιο ενδιαφέρον λόγω της ασυνήθιστης ιστορίας της και η ασφαλιστική εταιρεία αποφάσισε να τη βγάλει προς πώληση.

Το αυτοκίνητο πέρασε από τα χέρια πολλών ιδιοκτητών, μέχρι που αποκτήθηκε από έναν συλλέκτη που ανέλαβε την πλήρη αποκατάστασή του. Ο ειδικός που επιμελήθηκε τις εργασίες κατάφερε να επαναφέρει τον κινητήρα στη ζωή και να αποκαταστήσει μεγάλο μέρος της αρχικής του εμφάνισης. Η ιστορία του οχήματος συνδέθηκε για πάντα με τον τρόπο που βρέθηκε, με τον ιδιοκτήτη να τοποθετεί εξατομικευμένη πινακίδα κυκλοφορίας με τη λέξη «DUG UP», δηλαδή «ξεθαμμένο», ως άμεση αναφορά στα τέσσερα χρόνια που πέρασε κάτω από το χώμα.

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