Από το 1964 ρίχνουν φθόριο στο πόσιμο νερό: Νέα μελέτη το συνδέει με τη μνήμη και τη γνωστική λειτουργία

Μελέτη σε 2.495 ηλικιωμένους στην Ιρλανδία εξέτασε τη μακροχρόνια έκθεση στο φθόριο μέσω του νερού και δεν εντόπισε σύνδεση με τη γνωστική έκπτωση.

Η προσθήκη φθορίου στο πόσιμο νερό εφαρμόζεται εδώ και δεκαετίες σε πολλές χώρες, με βασικό στόχο τη μείωση της τερηδόνας. Στην Ιρλανδία, η πρακτική ξεκίνησε το 1964 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Το ερώτημα, ωστόσο, αν η μακροχρόνια έκθεση στο φθόριο μπορεί να επηρεάσει άλλες λειτουργίες του οργανισμού, όπως τη μνήμη και τη γνωστική ικανότητα, απασχολεί τους επιστήμονες.

Μια νέα μακροχρόνια μελέτη από την Ιρλανδία εξέτασε τη σχέση ανάμεσα στην κατανάλωση φθοριωμένου νερού σε όλη τη διάρκεια της ζωής και τη γνωστική λειτουργία σε μεγαλύτερες ηλικίες. Τα αποτελέσματα δεν έδειξαν ενδείξεις σύνδεσης της έκθεσης στο φθόριο με τη γνωστική έκπτωση.

Γιατί προστίθεται φθόριο στο νερό

Η ιστορία της χρήσης του φθορίου ξεκινά στις αρχές του 20ού αιώνα, όταν στο Κολοράντο των ΗΠΑ παρατηρήθηκε ένα ασυνήθιστο φαινόμενο: αρκετοί άνθρωποι εμφάνιζαν κηλίδες και αποχρωματισμούς στα δόντια τους. Ο οδοντίατρος Frederick McKay προσπάθησε να εντοπίσει τις περιοχές όπου εμφανιζόταν συχνότερα το πρόβλημα και υποψιάστηκε ότι η αιτία σχετιζόταν με κάποιο στοιχείο του νερού. Παρατήρησε, μάλιστα, ότι στις περιοχές αυτές οι κάτοικοι εμφάνιζαν λιγότερη τερηδόνα, ενώ όταν αυτή παρουσιαζόταν ήταν συνήθως λιγότερο σοβαρή.

Αντίστοιχες παρατηρήσεις έγιναν αργότερα και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι έρευνες έδειξαν ότι οι αποχρωματισμοί οφείλονταν σε ιδιαίτερα υψηλές, φυσικά υπάρχουσες συγκεντρώσεις φθορίου στο νερό. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι το φθόριο προστάτευε τα δόντια από την τερηδόνα. Η παρουσία μικρών ποσοτήτων φθορίου στο νερό συμβάλλει στη διατήρηση χαμηλών επιπέδων του στο σάλιο. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζεται η φθορά του σμάλτου και ενισχύεται η διαδικασία επαναμεταλλικοποίησής του, ιδιαίτερα στα αρχικά στάδια της τερηδόνας.

Σήμερα, χώρες όπως η Αυστραλία, ο Καναδάς, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Βραζιλία εφαρμόζουν προγράμματα φθορίωσης του νερού, σε ελεγχόμενες συγκεντρώσεις που δεν προκαλούν τους αποχρωματισμούς οι οποίοι είχαν παρατηρηθεί στο παρελθόν. «Για δεκαετίες, η προσθήκη μικρών ποσοτήτων φθορίου στο δημόσιο δίκτυο ύδρευσης έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματική στη μείωση της τερηδόνας σε επίπεδο πληθυσμού, κυρίως στα παιδιά», ανέφερε στο IFLScience ο Βρετανός οδοντίατρος και αρθρογράφος Ollie Jupes. Όπως σημείωσε, στις περιοχές όπου εφαρμόζεται η φθορίωση καταγράφεται μετρήσιμη μείωση της τερηδόνας, η οποία μπορεί να φτάσει έως και το 25%.

Τι έδειξε η μελέτη για τη μνήμη και τη γνωστική λειτουργία

Ερευνητές του Trinity College Dublin εξέτασαν 2.495 άτομα, με μέση ηλικία τα 65 έτη, που συμμετείχαν στην Irish Longitudinal Study on Ageing (TILDA). Με βάση τις περιοχές όπου είχαν ζήσει οι συμμετέχοντες και τα εθνικά αρχεία για τις συγκεντρώσεις φθορίου, υπολόγισαν την έκθεσή τους στο φθοριωμένο νερό κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Στη συνέχεια, τους χώρισαν σε ομάδες ανάλογα με το επίπεδο έκθεσης και τους υπέβαλαν σε δύο γνωστικά τεστ που χρησιμοποιούνται και στην έρευνα για την άνοια.

Η σύγκριση δεν έδειξε διαφορές ανάμεσα στις ομάδες. «Η παρούσα ανάλυση δεν εντόπισε στοιχεία που να δείχνουν ότι η διά βίου έκθεση στο φθόριο μέσω της φθορίωσης του νερού συνδέεται με τη γνωστική λειτουργία των ηλικιωμένων στην Ιρλανδία», ανέφεραν οι ερευνητές. Η μελέτη έχει, πάντως, ορισμένους περιορισμούς. Εξέτασε κυρίως την πρόσληψη φθορίου μέσω του οικιακού νερού, χωρίς να υπολογίσει πλήρως άλλες πηγές, όπως το τσάι, ο καφές, τα σταφύλια και τα οστρακοειδή. Επιπλέον, μόλις το 5% περίπου των συμμετεχόντων είχε εκτεθεί σε φθορίωση κατά την πρώιμη παιδική ηλικία.

«Η φθορίωση του νερού είναι ένα από τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία που διαθέτουμε για τη μείωση της τερηδόνας. Είναι σημαντικό ότι έχουμε πλέον μακροχρόνια δεδομένα από την Ιρλανδία που δεν δείχνουν επιπτώσεις στη γνωστική υγεία», δήλωσε ο δρ Michael Crowe, ένας από τους επικεφαλής της μελέτης. Ωστόσο, ο καθηγητής Brian O'Connell, επίσης συντάκτης της έρευνας, τόνισε ότι η παρακολούθηση πιθανών ανεπιθύμητων επιπτώσεων πρέπει να συνεχιστεί, επισημαίνοντας ότι τα ευρήματα αποτελούν αφετηρία για μελλοντικές μελέτες.

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