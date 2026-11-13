Η Καινούργιου έκανε το στούντιο... Σκεπαστή: «Γιατί μονάχα η ΑΕΚάρα μου ομορφαίνει τη ζωή» (vid)

Η παρουσιάστρια δεν έκρυψε την αγάπη της για την Ένωση και τραγούδησε ένα από τα γνωστά συνθήματα των οπαδών της κατά τη διάρκεια της πρωινής εκπομπής της.

Το ξανάκανε: Η Κατερίνα Καινούργιου, γνωστή για τα κιτρινόμαυρα αισθήματά της, τραγούδησε σύνθημα της ΑΕΚ κατά τη διάρκεια της πρωινής της εκπομπής, μεταφέροντας κάτι από ατμόσφαιρα... Σκεπαστής στο τηλεοπτικό πλατό.

Το σκηνικό έλαβε χώρα το πρωί της Παρασκευής (13/11), στην εκπομπή «Super Κατερίνα». Η ατζέντα της εκπομπής στράφηκε στις ανανεώσεις συμβολαίων και το επίδομα εγκυμοσύνης που αφορά τις αθλήτριες του βόλεϊ της ΑΕΚ και κάπου εκεί ένας από τους συνεργάτες της παρουσιάστριας έκανε ένα σχόλιο που.... ξεδίπλωσε τα οπαδικά συναισθήματα της παρουσιάστριας.

Το σύνθημα στον αέρα

Συγκεκριμένα, ο συνεργάτης της ανέφερε πως δεν γνώριζε ότι η Κατερίνα Καινούργιου υποστηρίζει την ΑΕΚ. Η αντίδρασή της ήταν άμεση, καθώς απάντησε με έκπληξη: «Δεν ήξερες ότι είμαι ΑΕΚ; Το ξέρει όλη η Ελλάδα».

Η παρουσιάστρια δεν έμεινε, ωστόσο, μόνο στη συγκεκριμένη ατάκα, αλλά αποφάσισε να προχωρήσει ένα βήμα παρακάτω, τραγουδώντας ένα από τα πλέον γνωστά -και παλαιά- συνθήματα της κιτρινόμαυρης εξέδρας.

«Την ΑΕΚάρα, την αγαπάω, όπου και αν παίζει θα είμαι και εγώ μαζί, γιατί μονάχα αυτή η ομάδα μου ομορφαίνει τη ζωή», τραγούδησε μπροστά στους συνεργάτες της και στις τηλεοπτικές κάμερες.

Δείτε το χαρακτηριστικό στιγμιότυπο:

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