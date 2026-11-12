Ξεκινά διήμερο αφρικανικής σκόνης: Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν - Πότε θα αρχίσει να υποχωρεί

Από κύμα αφρικανικής σκόνης θα συνοδευτεί η νέα άνοδος της θερμοκρασίας την Πέμπτη και την Παρασκευή 12-13/11.

Από κύμα αφρικανικής σκόνης θα συνοδευτεί η νέα άνοδος της θερμοκρασίας την Πέμπτη και την Παρασκευή 12-13/11. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε το meteo.gr η μεταφορά της αφρικανικής σκόνης προς την Ελλάδα έχει ευνοηθεί λόγω των ανέμων που πνέουν και το φαινόμενο θα γίνει περισσότερο αντιληπτό αρχικά τις μεσημβρινές ώρες της Πέμπτης 12 Νοεμβρίου στα περισσότερα τμήματα της χώρας.

Το επεισόδιο θα ενταθεί την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου με τη Δυτική Ελλάδα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη να δέχονται τη μεγαλύτερη επιβάρυνση. Από το Σάββατο η μεταφορά θα περιοριστεί και οι συγκεντρώσεις σκόνης θα αρχίσουν να απομακρύνονται.

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