Πριν 27 χρόνια οι Red Hot Chili Peppers προφήτευσαν το σκάνδαλο της Nvidia με έναν στίχο

Πολλοί θεωρούν πως το τραγούδι «Californication» των Red Hot Chili Peppers ένα εξαιρετικά προφητικό τραγούδι. Για μια ακόμη φορά, επιβεβαιώθηκαν.

Το ερωτικό σκάνδαλο με πρωταγωνιστή τον CEO της Nvidia Τζένσεν Χουάνγκ και την Κινέζα Κατάσκοπο, συνεχίζει να αποτελεί πρωτοσέλιδο στα διεθνή μέσα, να αναπαράγεται και να γίνεται μέχρι και meme στα social media.

Πολλά έχουν ειπωθεί για τις εξωσυζυγικές περιπέτειες και το προφίλ του Χουάνγκ αλλά εμείς βρήκαμε το πιο ενδιαφέρον απ' όλα.

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