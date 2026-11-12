Άφησε στον πρώην ταξιτζή σπίτι μισού εκατομμυρίου: 18 χρόνια τον εμπιστευόταν για τις μετακινήσεις της

Επί 18 χρόνια επέλεγε σταθερά το ταξί του για τις μετακινήσεις της στη Γάνδη. όταν έφυγε από τη ζωή, του άφησε ένα ακίνητο αξίας περίπου 500.000€

«Όλα αυτά τα χρόνια έχω μεταφέρει χιλιάδες ανθρώπους. Για μένα δεν είχε ποτέ σημασία ποιος έμπαινε στο ταξί. Όλοι άξιζαν την ίδια φροντίδα, προσοχή και σεβασμό», είναι τα λόγια του Joeri Cools, 53 ετών, πρώην οδηγού ταξί στη βελγική πόλη της Γάνδης, ο οποίος βρέθηκε μπροστά σε μια απρόσμενη εξέλιξη μετά το τέλος της επαγγελματικής του πορείας. Μια γυναίκα που επί 18 χρόνια τον επέλεγε σταθερά για τις μετακινήσεις της, του άφησε με διαθήκη ένα ακίνητο εκτιμώμενης αξίας μισού εκατομμυρίου ευρώ.

Την ιστορία του παρουσίασε η βελγική εφημερίδα Het Laatste Nieuws (HLN), αναδεικνύοντας τη σχέση εμπιστοσύνης που είχε αναπτυχθεί ανάμεσα στον οδηγό και την πελάτισσά του, την Annie, η οποία ήταν απλώς μία από τις πολλές πελάτισσές του. Κατοικούσε στις Βρυξέλλες, αλλά ταξίδευε κάθε εβδομάδα με το τρένο στη Γάνδη και από εκεί συνέχιζε τη διαδρομή της με ταξί.

Μια σχέση εμπιστοσύνης που κράτησε 18 χρόνια

Με το πέρασμα του χρόνου, οι συζητήσεις τους έγιναν πιο προσωπικές, και η Annie του μιλούσε για τις σπουδές της στην κοινωνιολογία, τα παιδικά της χρόνια και την κοινωνική δράση που είχε αναπτύξει σε όλη τη διάρκεια της ζωής της. Όπως αποκάλυψε ο Cools στην HLN, η γυναίκα είχε περάσει από τρεις σοβαρές σχέσεις, χωρίς ωστόσο να παντρευτεί ή να αποκτήσει παιδιά.

Και ο ίδιος, από την πλευρά του, άρχισε να μοιράζεται μαζί της δύσκολες εμπειρίες από το παρελθόν του. Περιέγραψε τα παιδικά του χρόνια ως μια ιδιαίτερα σκληρή περίοδο, κατά την οποία βίωσε παραμέληση και κακοποίηση.

Όπως είπε, από την ηλικία των 20 μηνών έως περίπου τα έξι ή επτά του χρόνια έζησε σε ανάδοχη οικογένεια, χρησιμοποιώντας μάλιστα διαφορετικό όνομα. Στη συνέχεια, η ζωή του σημαδεύτηκε από ακόμη περισσότερες οικογενειακές δυσκολίες: ο πατριός του σκοτώθηκε σε δυστύχημα, η αδελφή του αντιμετώπισε προβλήματα ψυχικής υγείας, ενώ ο αδελφός του έβαλε τέλος στη ζωή του.

Η επικοινωνία τους έγινε τόσο στενή, ώστε κάθε φορά που η Annie έφτανε στη Γάνδη αναζητούσε το ταξί του Cools. «Εσάς ξέρω, εσάς εμπιστεύομαι», του έλεγε όταν επιβιβαζόταν, όπως θυμάται ο ίδιος. Η τελευταία φορά που συναντήθηκαν ήταν το 2021. Δύο χρόνια αργότερα, ο Cools εγκατέλειψε το επάγγελμα του οδηγού ταξί και έχασε την επαφή με πολλούς από τους παλιούς πελάτες του, ανάμεσά τους και την Annie.

Το γράμμα του συμβολαιογράφου και η απρόσμενη κληρονομιά

Τον Σεπτέμβριο, ωστόσο, έλαβε μια επιστολή από συμβολαιογράφο που έμελλε να αλλάξει τη ζωή του, καθώς ενημερώθηκε ότι η Annie είχε πεθάνει τον Ιούνιο του 2025, σε ηλικία 81 ετών, έπειτα από τα τελευταία χρόνια της ζωής της σε μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων. Η γυναίκα είχε φροντίσει να μοιράσει την περιουσία της στους ανθρώπους που ήθελε η ίδια να τιμήσει. Σε καθεμία από τις τρεις στενές φίλες της άφησε ένα διαμέρισμα, ενώ στον πρώην οδηγό ταξί της κληροδότησε ένα ακίνητο με εκτιμώμενη αξία περίπου 500.000€.

Μάλιστα, η απόφασή της δεν ήταν πρόσφατη. Η Annie είχε συμπεριλάβει τον Cools στη διαθήκη της ήδη από το 2011. «Επειδή δεν είχε δική της οικογένεια, προφανώς ήθελε να αποφασίσει συνειδητά η ίδια πού θα κατέληγε η περιουσία της, ώστε να μην πάει χαμένη», ανέφερε ο 53χρονος στην HLN.

Σύμφωνα με τον υπολογισμό της βελγικής δημόσιας ραδιοτηλεόρασης VRT, ο Cools θα πρέπει να καταβάλει 358.750€ σε φόρους για την κληρονομιά. Εφόσον προχωρήσει στην πώληση του ακινήτου, εκτιμάται ότι θα του απομείνουν περίπου 140.000€. Για τον ίδιο, πάντως, η ιστορία δεν αφορά μόνο την οικονομική αξία του ακινήτου, αλλά και έναν δεσμό που διατηρήθηκε μέσα από απλές καθημερινές διαδρομές και μια αμοιβαία σχέση εμπιστοσύνης.

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