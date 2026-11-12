Γιατί η Ρωσία κανει πειράματα σε 7.000 ηλικιωμένους πιθήκους;

O Πούτιν, ο Κόβαλτσουκ και η εμμονή για την μακροζωία

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει επιστρατεύσει χιλιάδες ηλικιωμένους πιθήκους, σε μια προσπάθεια να ανακαλύψει τα μυστικά της μακροζωίας και να ξεγελάσει τον θάνατο.

Ο Μιχαήλ Κοβάλτσουκ, στενός σύμμαχος του Ρώσου προέδρου και διευθυντής του Ινστιτούτου Κουρτσάτοφ στη Μόσχα, ενός από τα μεγαλύτερα κρατικά ερευνητικά κέντρα της Ρωσίας, βρίσκεται επικεφαλής μιας μελέτης για τους βιολογικούς μηχανισμούς της γήρανσης. Απώτερος στόχος του εγχειρήματος είναι να κατανοήσουν οι επιστήμονες πώς μπορεί να παραταθεί η διάρκεια ζωής των ανθρώπων.

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