Ρώσος σαμάνος θέλει να θυσιάσει 60 καμήλες: «Θα τελειώσει ο πόλεμος με την νίκη μας!»

Πέντε καμήλες κάθε μήνα για έναν ολόκληρο χρόνο σκοπεύει να θυσιάζει ο Artur Tsybikov, προκαλώντας αντιδράσεις από σαμάνους και φιλοζωικές οργανώσεις στη Ρωσία.

Μια ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη τελετουργία σχεδιάζει να πραγματοποιήσει Ρώσος σαμάνος, ο οποίος υποστηρίζει ότι θα συμβάλει στη νίκη της χώρας του στον πόλεμο με την Ουκρανία. Ο Artur Tsybikov ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να θυσιάσει συνολικά 60 καμήλες μέσα σε διάστημα ενός έτους, προσφέροντας πέντε ζώα κάθε μήνα στους θεούς.

Ο ίδιος εκτιμά ότι η τελετουργία θα βοηθήσει τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, να επικρατήσει στη σύγκρουση, η οποία έχει πλέον εισέλθει στον πέμπτο χρόνο της. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του, η διαδικασία αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στον μήνα στο Ανγκάρσκ, κοντά στο Ιρκούτσκ. Ο Tsybikov θεωρεί ότι οι καμήλες θα αποτελέσουν προσφορά προς τις θεότητες, από τις οποίες θα ζητήσει συγχώρεση και υποστήριξη.

«Θέλουμε να στείλουμε 60 καμήλες στους σλαβικούς θεούς, για να ζητήσουμε τη συγχώρεση, τη βοήθεια και την υποστήριξή τους. Θα έρθουν όλοι οι θεοί των προγόνων μας. Θα τους ταΐσουμε, θα καθίσουμε μαζί τους, θα συζητήσουμε και θα ζητήσουμε συγχώρεση»

Όπως υποστηρίζει, οι θυσίες θα γίνουν «εκ μέρους όλων των λαών της Ρωσίας», εκφράζοντας την πεποίθηση ότι με αυτόν τον τρόπο ο πόλεμος θα τελειώσει γρηγορότερα και με νίκη της χώρας του.

Οι αντιδράσεις από σαμάνους και φιλοζωικές οργανώσεις

Ο Tsybikov είναι γνωστός για τη στήριξή του στον Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τις εκλογικές αναμετρήσεις, ενώ, σύμφωνα με δημοσιεύματα, έχει πραγματοποιήσει και στο παρελθόν τελετουργίες με στόχο να εξασφαλίσει την επικράτησή του. Η νέα του πρωτοβουλία, ωστόσο, έχει προκαλέσει αντιδράσεις στην κοινότητα των σαμάνων της Μπουργιατίας, από όπου κατάγεται. Όπως αναφέρει η εφημερίδα The Times, η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια, ενώ φιλοζωικές οργανώσεις έχουν απευθυνθεί και στην τοπική εισαγγελία.

Παρά τις αντιδράσεις, αρκετοί πολίτες εκτιμούν ότι οι αρχές ενδέχεται να αποφύγουν να παρέμβουν, καθώς μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να εκληφθεί ως στάση εναντίον της Ρωσίας ή ως αμφισβήτηση του πολέμου. «Όσοι διαφωνούν με την πρωτοβουλία φοβούνται ότι θα χαρακτηριστούν αντιπατριώτες», δήλωσε σαμάνος στο People of Baikal. «Όσοι είναι εναντίον του Artur είναι εναντίον της Ρωσίας. Αν αρχίσουν να τον επικρίνουν, αυτομάτως γίνονται εχθροί του λαού», πρόσθεσε.

Η προηγούμενη θυσία και οι κατηγορίες για σαδισμό

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Tsybikov προκαλεί αντιδράσεις με τελετουργίες στις οποίες θανατώνονται ζώα. Το 2019 είχε θυσιάσει πέντε καμήλες, υποστηρίζοντας ότι ήθελε να «ενισχύσει τη Ρωσία». Σε δηλώσεις του τότε στο AFP, είχε εξηγήσει ότι επρόκειτο για πρακτική που εντάσσεται στις παραδοσιακές πεποιθήσεις και πραγματοποιείται μόλις μία φορά κάθε 300 χρόνια.

Ο ίδιος υποστήριζε ότι τα ζώα θανατώθηκαν με ανθρώπινο τρόπο και ότι η τελετή είχε στόχο να ενισχύσει τη χώρα σε μια περίοδο πολιτικής και κοινωνικής αναταραχής. Από την πλευρά του, ο επικεφαλής σαμάνων Dopchun-ool Kara-ool Tyulyushevich είχε καταδικάσει την πρακτική, υποστηρίζοντας ότι δεν αντιπροσωπεύει την πραγματική παράδοση του σαμανισμού.

«Σκότωσαν πέντε καμήλες. Αυτό είναι σαδισμός. Ένας σαμάνος πρέπει να αγαπά τους ανθρώπους, τη φύση, τα ζώα και τα πουλιά. Εκείνοι, όμως, δεν αγαπούν κανέναν», είχε δηλώσει στο AFP. Παρά τις καταγγελίες, η αστυνομία είχε αρνηθεί να κινήσει ποινική διαδικασία για τις θανατώσεις, με το σκεπτικό ότι οι καμήλες ήταν οικόσιτα ζώα και οι ιδιοκτήτες τους είχαν δικαίωμα να αποφασίσουν τι θα κάνουν με αυτά.

Πιο πρόσφατα, η σαμάνος Aleftina Sagaan-Ool χαρακτήρισε τον Tsybikov κλόουν, εκφράζοντας την αντίθεσή της στο σχέδιό του. «Ο θάνατος των ζώων δεν θα σταματήσει τον πόλεμο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

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