Τα 4 πιο συχνά ψέματα που λένε οι άντρες για να αποφύγουν τους τσακωμούς

Δεν μπορεί, κάποιο από αυτά θα έχεις ακούσει και εσύ.

Ας είμαστε ειλικρινείς: δεν υπάρχει σχέση χωρίς διαφωνίες, μικρές εντάσεις και στιγμές που ο ένας δεν καταλαβαίνει τι προσπαθεί να πει ο άλλος - ή έστω δεν θέλει. Όταν η συζήτηση αρχίζει να παίρνει επικίνδυνη τροπή, η υποψήφια “λύση” είναι για τους περισσότερους μονόδρομος. Ο λόγος φυσικά για τη γνωστή τακτική: ένα μικρό, αθώο – ή όχι και τόσο αθώο – ψέμα για να αποφευχθεί ο καβγάς.

Προφανώς, δεν είναι όλοι οι άντρες ίδιοι, ούτε λέμε ότι οι γυναίκες δεν καταφεύγουν ποτέ σε αντίστοιχες δικαιολογίες. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες ατάκες που κάπως έχουν “θεσμοθετηθεί” στην ανδρική γλώσσα και τις ακούμε ξανά και ξανά - όσο κι αν αλλάζουν οι γενιές. Τις έχουμε ακούσει, τις έχουμε υποψιαστεί και, σε στις περισσότερες περιπτώσεις, έχουμε καταλάβει ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά.

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