Ο καφές Tarēsso συνάντησε την τέχνη μέσα από μια ξεχωριστή εμπειρία στο Μουσείο Γουλανδρή

Τι κοινό μπορεί να έχουν ένας πίνακας του Van Gogh και ένα φλιτζάνι specialty coffee; Περισσότερα απ’ όσα φαντάζεται κανείς.

Η Tarēsso προσέγγισε τον καφέ μέσα από μια διαφορετική οπτική, όπου η τέχνη, η δημιουργία και το συναίσθημα αποτέλεσαν μέρος της εμπειρίας, σε μια ξεχωριστή εκδήλωση στο Μουσείο του Ιδρύματος Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή στο Παγκράτι.

Ο πίνακας «Νεκρή φύση με καφετιέρα» του Vincent van Gogh, που ανήκει στη συλλογή του Ιδρύματος, στάθηκε η αφετηρία για να δημιουργηθεί ένα ιδιαίτερο σκηνικό. Μέσα από μια ειδικά σχεδιασμένη ξενάγηση, διακεκριμένοι δημοσιογράφοι γεύσης, καθώς και στελέχη επιχειρήσεων εστίασης και φιλοξενίας, είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν το συγκεκριμένο έργο, καθώς και τέσσερις ακόμη δημιουργίες των Pablo Picasso, Paul Klee και Joan Miró.

Η εμπειρία συνεχίστηκε με μια ξεχωριστή διαδραστική γευσιγνωσία, κατά την οποία παρουσιάστηκαν 10 βραβευμένοι καφέδες από το Costa Rica Cup of Excellence 2026, τους οποίους είχε εξασφαλίσει η Tarēsso.

Για καθένα από τα πέντε έργα τέχνης, οι καλεσμένοι δοκίμαζαν τρεις διαφορετικούς καφέδες και καλούνταν να επιλέξουν εκείνον που ένιωθαν ότι συνδεόταν περισσότερο με το έργο και με τα συναισθήματα που αυτό τους δημιουργούσε.

Η επιλογή γινόταν μέσω ειδικά διαμορφωμένης ψηφιακής εφαρμογής, όπου οι συμμετέχοντες έβλεπαν κάθε έργο, ψήφιζαν σε πραγματικό χρόνο τον καφέ που ένιωθαν ότι συνδεόταν περισσότερο μαζί του και στη συνέχεια έβλεπαν τα συνολικά αποτελέσματα.

Όπως δήλωσε ο Σπύρος Σαφλιάνης, Υπεύθυνος Marketing του CI Group και της Tarēsso: «Ο καφές και η τέχνη έχουν κάτι κοινό: δεν χρειάζεται πάντα πρώτα να τα εξηγήσεις. Τα αισθάνεσαι. Με το The Art of the Origin προσπαθήσαμε να το αποτυπώσουμε αυτό, συνδέοντας τον καφέ με το συναίσθημα που γεννά ένα έργο τέχνης».

Μέσα από αυτή τη διαδρομή, η οποία συνέδεε τον κόσμο της τέχνης με τον κόσμο του specialty coffee, η Tarēsso, υπό την καθοδήγηση του Βασίλη Τάρταρη, Q Grader και διεθνούς κριτή καφέ, παρουσίασε τη φιλοσοφία της, καθώς και το ταξίδι του καφέ από την καλλιέργεια έως το φλιτζάνι, μέσα από ένα οπτικοακουστικό ταξίδι “From Cherry to Cup”.

«Στη σημερινή εκδήλωση θέλαμε να προσφέρουμε στους καλεσμένους μας την ευκαιρία να μυηθούν στον κόσμο του καφέ μέσα από μια πραγματικά ξεχωριστή εμπειρία, με αφορμή ένα υπέροχο έργο τέχνης», ανέφερε ο Βασίλης Τάρταρης – Ιδρυτής της Tarēsso. Και συνέχισε: «Στην Tarēsso, ο εξαιρετικός καφές αντιμετωπίζεται ως μια μορφή τέχνης. Από την αναζήτηση και επιλογή ξεχωριστών origins μέχρι το roasting, την εκχύλιση και την τελική εμπειρία στο φλιτζάνι, κάθε στάδιο απαιτεί γνώση, ακρίβεια, δημιουργικότητα και craftsmanship. Αυτή ακριβώς η φιλοσοφία αποτέλεσε την αφετηρία για το The Art of the Origin».

Η Tarēsso, μέσα από το The Art of the Origin, προτείνει μια διαφορετική προσέγγιση στον specialty coffee: όχι μόνο ως προϊόν, αλλά ως αποτέλεσμα προέλευσης, ανθρώπων, τεχνογνωσίας και δημιουργίας. Μια εμπειρία που, όπως και η τέχνη, μπορεί να γεννήσει διαφορετικά συναισθήματα και ερμηνείες στον καθένα.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ένα light gastronomic reception, επιμελημένο από τον chef Αριστοτέλη Μέγκουλα, ο οποίος ενσωμάτωσε τον καφέ Tarēsso τόσο σε αλμυρές

όσο και σε γλυκές δημιουργίες, διευρύνοντας ακόμη περισσότερο τη γευστική διάσταση της εμπειρίας.

Μπορείτε να δείτε το βίντεο εδώ:

The Art of the Origin.