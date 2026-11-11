Κίνα: Τρένο έπιασε 385 χλμ./ώρα σε δοκιμή νέας γραμμής – Το ταξίδι που θα διαρκεί λιγότερο από μία ώρα

Σε μια διαδρομή 254 χιλιομέτρων, το 87% περνά από γέφυρες και σήραγγες, ενώ η νέα σύνδεση θα μειώσει σημαντικά τον χρόνο μετακίνησης στη νοτιοδυτική Κίνα.

Με ταχύτητα 385 χιλιομέτρων την ώρα ολοκλήρωσε μια κρίσιμη δοκιμή η νέα σιδηροδρομική γραμμή υψηλής ταχύτητας στην Κίνα, η οποία θα συνδέει την πόλη Τσονγκτσίνγκ με την περιοχή Ουαντζόου. Η επίδοση ξεπέρασε κατά 10% την ταχύτητα για την οποία έχει σχεδιαστεί η γραμμή, επιβεβαιώνοντας ότι μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις λειτουργίας της.

Η δοκιμή πραγματοποιήθηκε στις 4 Νοεμβρίου 2026, με ειδικό συρμό ελέγχου που έφτασε τα 385 χλμ./ώρα. Δεν επρόκειτο για δοκιμή της μέγιστης εμπορικής ταχύτητας ενός επιβατικού δρομολογίου, αλλά για έλεγχο των υποδομών και των συστημάτων της γραμμής σε συνθήκες υψηλότερες από εκείνες που θα ισχύουν όταν ξεκινήσουν τα κανονικά δρομολόγια.

Στο 110% της ταχύτητας

Η νέα γραμμή έχει σχεδιαστεί για μέγιστη ταχύτητα 350 χλμ./ώρα. Η δοκιμή στα 385 χλμ./ώρα αντιστοιχεί στο 110% αυτού του ορίου και αποτελεί μέρος της διαδικασίας ελέγχου που προηγείται της παράδοσης μιας σιδηροδρομικής υποδομής υψηλής ταχύτητας. Στόχος είναι να διαπιστωθεί αν οι γραμμές, η ηλεκτροδότηση, η σηματοδότηση και τα συστήματα επικοινωνίας μπορούν να λειτουργούν με ασφάλεια και σταθερότητα ακόμη και υπό αυξημένη καταπόνηση.

Για τον συγκεκριμένο έλεγχο χρησιμοποιήθηκε ο συρμός CRH380AJ, ένα ειδικό τρένο επιθεώρησης που διαθέτει αισθητήρες, κάμερες και εξοπλισμό παρακολούθησης. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής καταγράφονται δεδομένα για τις σιδηροτροχιές, το έδαφος, τα συστήματα επικοινωνίας και σηματοδότησης, αλλά και για τη συμπεριφορά του ίδιου του συρμού. Με αυτόν τον τρόπο οι τεχνικοί μπορούν να εντοπίσουν πιθανά προβλήματα πριν από την έναρξη της κανονικής λειτουργίας.

Διαδρομή 254 χιλιομέτρων

Η σιδηροδρομική γραμμή Τσονγκτσίνγκ – Ουαντζόου έχει συνολικό μήκος περίπου 254 χιλιομέτρων και θα διαθέτει πέντε σταθμούς. Ξεκινά από τον ανατολικό σταθμό της Τσονγκτσίνγκ, περνά από τις περιοχές Φουλίνγκ, Φενγκντού και Τζονγκσιάν και καταλήγει στον βόρειο σταθμό της Ουαντζόου.

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά χαρακτηριστικά του έργου είναι η διαδρομή που χρειάστηκε να ακολουθήσουν οι κατασκευαστές εξαιτίας του δύσκολου ανάγλυφου. Περίπου το 87% της γραμμής περνά μέσα από σήραγγες ή πάνω από γέφυρες, γεγονός που αποτυπώνει τις τεχνικές απαιτήσεις ενός έργου που διασχίζει ορεινές περιοχές της νοτιοδυτικής Κίνας.

Οι εργασίες κατασκευής ξεκίνησαν τον Οκτώβριο του 2022 και, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η γραμμή αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το 2027. Όταν συμβεί αυτό, η διαδρομή από το κέντρο της Τσονγκτσίνγκ προς τη βορειοανατολική περιοχή της Ουαντζόου θα μπορεί να ολοκληρώνεται σε λιγότερο από μία ώρα.

Το επόμενο βήμα

Η επιτυχής δοκιμή στα 385 χλμ./ώρα αποτελεί ένα σημαντικό στάδιο πριν από την ολοκλήρωση του έργου, δεν σημαίνει όμως ότι η γραμμή είναι ήδη έτοιμη να δεχτεί επιβατικά τρένα. Απομένουν οι απαραίτητοι τεχνικοί έλεγχοι και οι διαδικασίες πιστοποίησης που προηγούνται της εμπορικής λειτουργίας.

Η νέα σύνδεση εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο της Κίνας για την επέκταση του δικτύου σιδηροδρόμων υψηλής ταχύτητας, το οποίο ήδη αποτελεί το μεγαλύτερο στον κόσμο. Για τους κατοίκους των περιοχών που θα εξυπηρετεί, το σημαντικότερο αποτέλεσμα δεν θα είναι η επίδοση των 385 χλμ./ώρα σε μια δοκιμή, αλλά η δυνατότητα να διανύουν μια απόσταση 254 χιλιομέτρων σε λιγότερο από 60 λεπτά.

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