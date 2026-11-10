Πρώην πιλότος αποκαλύπτει: Το πιο επικίνδυνο σενάριο σε μια πτήση δεν είναι αυτό που φαντάζεσαι

Πρώην πιλότος με 8.500 ώρες πτήσης εξηγεί ποια στιγμή θεωρείται πιο επικίνδυνη, πως εκπαιδεύονται τα πληρώματα και γιατί οι επιβάτες δεν πρέπει να πανικοβάλλονται

Όσοι φοβούνται τα αεροπλάνα ίσως αισθανθούν λίγο πιο καθησυχασμένοι μαθαίνοντας ότι το πιο επικίνδυνο ενδεχόμενο σε μια πτήση δεν αφορά απαραίτητα την ώρα που το αεροσκάφος βρίσκεται ήδη στον αέρα. Σύμφωνα με πρώην κυβερνήτη, η απογείωση είναι συνήθως το πιο απαιτητικό και επικίνδυνο στάδιο ενός ταξιδιού.

Η Emma Henderson, η οποία έχει συγκεντρώσει περίπου 8.500 ώρες πτήσης στη διάρκεια μιας επαγγελματικής πορείας 30 ετών, εξήγησε ότι ένα από τα δυσκολότερα σενάρια που μπορεί να αντιμετωπίσει ένα πλήρωμα είναι η βλάβη κινητήρα σε μια κρίσιμη στιγμή της απογείωσης.

Μιλώντας στον Serge, έναν επιβάτη που φοβάται τις πτήσεις, στο πλαίσιο της εκπομπής LADbible Stories, η πρώην πιλότος περιέγραψε πώς προετοιμάζονται οι κυβερνήτες για ένα τέτοιο ενδεχόμενο, αλλά και γιατί οι επιβάτες δεν χρειάζεται να πανικοβάλλονται με κάθε ανατάραξη ή ασυνήθιστο θόρυβο.

Το πιο δύσκολο σενάριο: Βλάβη κινητήρα την ώρα της απογείωσης

Όπως εξήγησε η Henderson, η απογείωση θεωρείται συνήθως το πιο επικίνδυνο σημείο μιας πτήσης, καθώς το αεροσκάφος έχει μεγάλο βάρος και μεταφέρει μεγάλη ποσότητα καυσίμων. Ένα από τα χειρότερα σενάρια που εξετάζονται στην εκπαίδευση των πιλότων είναι να παρουσιάσει βλάβη ένας κινητήρας ακριβώς τη στιγμή που το αεροσκάφος φτάνει στη λεγόμενη ταχύτητα απόφασης.

Σε εκείνο το σημείο, όπως περιέγραψε, το αεροπλάνο έχει αναπτύξει τέτοια ταχύτητα ώστε, αν ο πιλότος επιχειρήσει να σταματήσει, ενδέχεται να μην υπάρχει αρκετός διάδρομος για να ακινητοποιηθεί με ασφάλεια. Έτσι, το πλήρωμα πρέπει να συνεχίσει την απογείωση και να σηκώσει το αεροσκάφος στον αέρα, έχοντας στη διάθεσή του μόνο έναν κινητήρα.

Η πρώην κυβερνήτης χαρακτήρισε αυτό το ενδεχόμενο ένα από τα πιο επικίνδυνα που μπορούν να προκύψουν, διευκρινίζοντας, ωστόσο, ότι η ίδια δεν το έχει αντιμετωπίσει ποτέ σε πραγματική πτήση, παρά μόνο σε προσομοίωση.

Πώς εκπαιδεύονται οι πιλότοι για μια έκτακτη ανάγκη

Η Henderson τόνισε ότι οι πιλότοι εξασκούνται επανειλημμένα σε τέτοιου είδους περιστατικά, ώστε να είναι σε θέση να αντιδράσουν σωστά ακόμη και υπό εξαιρετικά πιεστικές συνθήκες. Όπως αποκάλυψε, οι σχετικές ασκήσεις πραγματοποιούνται σε προσομοιωτές και αποτελούν μέρος μιας εντατικής διαδικασίας επανεκπαίδευσης.

Η ίδια ανέφερε ότι οι πιλότοι περνούν τρεις ημέρες στον προσομοιωτή κάθε έξι μήνες, εξασκώντας διαφορετικά σενάρια έκτακτης ανάγκης. Στόχος είναι, σε περίπτωση που προκύψει πραγματικό πρόβλημα, το πλήρωμα να γνωρίζει ήδη τις απαιτούμενες ενέργειες και να μην αιφνιδιαστεί από την κατάσταση. Η επαναλαμβανόμενη εκπαίδευση βοηθά, όπως εξήγησε, να περιοριστεί η αρχική αντίδραση αιφνιδιασμού.

Γιατί οι αναταράξεις και οι θόρυβοι δεν πρέπει να προκαλούν πανικό

Η πρώην κυβερνήτης θέλησε επίσης να καθησυχάσει τους επιβάτες που ανησυχούν όταν αισθάνονται αναταράξεις ή ακούν ασυνήθιστους ήχους κατά τη διάρκεια της πτήσης. Όπως επισήμανε, μεγάλο μέρος του φόβου προέρχεται από το γεγονός ότι το αεροπλάνο αποτελεί ένα περιβάλλον που οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν καλά. Έτσι, ακόμη και ένας συνηθισμένος θόρυβος μπορεί να προκαλέσει ανησυχία, καθώς ο επιβάτης δεν ξέρει αν πρόκειται για κάτι φυσιολογικό.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι τα αεροσκάφη υποβάλλονται σε αυστηρούς ελέγχους ασφαλείας, με τους μηχανικούς να πραγματοποιούν επιθεωρήσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ οι πιλότοι ελέγχουν οπτικά το αεροσκάφος πριν από κάθε πτήση. Η Henderson υποστήριξε επίσης ότι οι αεροπορικές μετακινήσεις παραμένουν σημαντικά ασφαλέστερες από τις οδικές, παρά το γεγονός ότι ένα αεροπορικό δυστύχημα μπορεί να προκαλέσει μεγάλη δημοσιότητα.

Οι λόγοι πίσω από ένα αεροπορικό δυστύχημα

Η πρώην πιλότος αναφέρθηκε και στους παράγοντες που μπορούν να οδηγήσουν σε μια αεροπορική τραγωδία. Όπως είπε, δύο βασικές κατηγορίες αιτιών είναι το ανθρώπινο λάθος ή η ανθρώπινη παρέμβαση, καθώς και κάποια μηχανική βλάβη.

Ως παράδειγμα ανθρώπινης παρέμβασης ανέφερε την τραγωδία του 2015, όταν συγκυβερνήτης ευρωπαϊκής αεροπορικής εταιρείας κλείδωσε τον κυβερνήτη έξω από το πιλοτήριο και οδήγησε σκόπιμα το αεροσκάφος στο έδαφος, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 150 άνθρωποι. Μετά το περιστατικό, η αεροπορική βιομηχανία προχώρησε σε αλλαγές στα μέτρα ασφαλείας. Σύμφωνα με την Henderson, θεσπίστηκαν, μεταξύ άλλων, διαδικασίες ψυχιατρικής αξιολόγησης, καθώς και νέοι κανόνες για την πρόσβαση στο πιλοτήριο, ώστε να αποτρέπεται ο αποκλεισμός ενός μέλους του πληρώματος από άλλο.

Η ίδια επέμεινε ότι τα αεροπορικά δυστυχήματα είναι εξαιρετικά σπάνια και γι' αυτό ακριβώς αποτελούν τόσο σημαντική είδηση όταν συμβαίνουν. Η συστηματική εκπαίδευση των πιλότων, οι τεχνικοί έλεγχοι και τα μέτρα ασφαλείας έχουν στόχο να περιορίζουν τους κινδύνους και να διασφαλίζουν ότι το πλήρωμα είναι προετοιμασμένο ακόμη και για τα πιο δύσκολα ενδεχόμενα.

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