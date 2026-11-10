Ποια ικανότητα δεν κατέχει η Gen Z; Θα τους στοιχήσει σε μια κυβερνοεπίθεση

Η καθημερινή εξάρτηση από συγκεκριμένες εφαρμογές ίσως έχει αποδυναμώσει μια από τις αισθήσεις μας

Πόσο εύκολο θα ήταν να φτάσουμε στον προορισμό μας αν ξαφνικά σταματούσαν να λειτουργούν το Google Maps, οι εφαρμογές χαρτών και τα συστήματα GPS; Σε μια εποχή που οι περισσότεροι χρησιμοποιούμε το κινητό ή το δορυφορικό σύστημα πλοήγησης ακόμη και για τις πιο συνηθισμένες διαδρομές, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η υπερβολική εξάρτηση από την τεχνολογία μπορεί να αποδειχθεί πρόβλημα.

Μάλιστα, μια ενδεχόμενη κυβερνοεπίθεση που θα έθετε εκτός λειτουργίας τις ψηφιακές υπηρεσίες πλοήγησης θα μπορούσε να δυσκολέψει σημαντικά τις μετακινήσεις μας. Η λύση, σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι πιο απλή απ' όσο φανταζόμαστε: να ξαναμάθουμε να διαβάζουμε έναν παραδοσιακό χάρτη.

Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς οι κυβερνοεπιθέσεις αυξάνονται διεθνώς, καθώς πρόσφατα, ο επικεφαλής του Εθνικού Κέντρου Κυβερνοασφάλειας της Βρετανίας, Richard Horne, προειδοποίησε ότι η χώρα πρέπει να είναι προετοιμασμένη για τέτοιου είδους περιστατικά. Η βρετανική κυβέρνηση έχει προτείνει τη δημιουργία αποθεμάτων βασικών αγαθών, ενώ ο πρώην πρωθυπουργός Rishi Sunak έχει υποστηρίξει ότι μια ανανεωμένη μορφή εθνικής υπηρεσίας θα μπορούσε να αποτελέσει μέρος της απάντησης.

Γιατί οι νεότεροι μπορεί να δυσκολευτούν περισσότερο

Μιλώντας στη Daily Mail, ο Andy Gardiner, επικεφαλής έρευνας της Ordnance Survey, παρατήρησε ότι ο τρόπος με τον οποίο οι νεότερες γενιές χρησιμοποιούν τους χάρτες έχει αλλάξει αισθητά. Οι ψηφιακοί χάρτες και οι εφαρμογές πλοήγησης έχουν πλέον ενσωματωθεί στην καθημερινότητά τους. Ωστόσο, όπως υπογράμμισε, η ικανότητα ανάγνωσης ενός χάρτη εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική δεξιότητα ζωής, ανεξάρτητα από το αν χρησιμοποιούμε έντυπο χάρτη, ψηφιακή εφαρμογή ή smartphone.

Η κατανόηση ενός χάρτη και η σωστή ερμηνεία των πληροφοριών του βοηθούν τους ανθρώπους να κινούνται με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, να παραμένουν ασφαλείς στις εξορμήσεις τους και να ανακαλύπτουν νέα μέρη. Σε περίπτωση που η τεχνολογία πάψει να λειτουργεί, η γνώση των βασικών κατευθύνσεων, η ικανότητα χρήσης ενός χάρτη και η αναγνώριση χαρακτηριστικών σημείων της περιοχής μπορούν να κάνουν τη διαφορά, διευκολύνοντας την ασφαλή μετακίνηση.

Η υπερβολική εξάρτηση από το GPS επηρεάζει και τη μνήμη μας

Ο ειδικός στην ανθρώπινη συμπεριφορά Michael Bond, συγγραφέας του βιβλίου Wayfinding: The Art and Science of How We Find and Lose Our Way, επισημαίνει ότι το πρόβλημα δεν αφορά αποκλειστικά τους νεότερους. Όπως εξηγεί, κινδυνεύουν όλοι όσοι έχουν συνηθίσει να βασίζονται αποκλειστικά στις οδηγίες του GPS για να μετακινηθούν.

Ο Bond αναφέρει ότι όταν ακολουθούμε τις οδηγίες μιας εφαρμογής πλοήγησης, δεν χρειάζεται να επιστρατεύσουμε την ικανότητά μας να θυμόμαστε τον χώρο και να προσανατολιζόμαστε. Όπως εξήγησε, ο ιππόκαμπος και οι γειτονικές περιοχές του εγκεφάλου, που συνδέονται με τη χωρική μνήμη, παραμένουν ουσιαστικά ανενεργά όταν ακολουθούμε οδηγίες σε μια οθόνη.

Εκτιμά, μάλιστα, ότι πολλοί άνθρωποι θα αντιλαμβάνονταν πόσο εξαρτημένοι είναι από τις ψηφιακές εφαρμογές όταν θα αναγκάζονταν να κινηθούν έξω από τη γειτονιά τους ή να ακολουθήσουν μια διαδρομή που δεν κάνουν συχνά. Υπάρχουν, ωστόσο, και καλά νέα, καθώς σύμφωνα με τον Bond, δεξιότητες όπως η ανάγνωση χαρτών και ο προσανατολισμός μπορούν πάντα να επανέλθουν με εξάσκηση. Ο εγκέφαλός μας δεν έχει αλλάξει από τότε που εμφανίστηκαν τα συστήματα GPS, επομένως μπορούμε να ενεργοποιήσουμε ξανά τις λειτουργίες που σχετίζονται με τη χωρική μνήμη.

Το κλειδί είναι να δημιουργούμε σταδιακά έναν νοητικό χάρτη του περιβάλλοντός μας, αντί να ακολουθούμε μηχανικά κάθε οδηγία που εμφανίζεται στην οθόνη. Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορούμε να βρίσκουμε τον δρόμο μας ακόμη και αν οι ψηφιακές υπηρεσίες πλοήγησης βρεθούν ξαφνικά εκτός λειτουργίας.

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