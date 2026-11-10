«Τα έχω δοκιμάσει όλα, αυτός είναι ο φθηνότερος τρόπος ζωής»: Πούλησε τα πάντα και ζει εδώ και 5 χρόνια σε ένα πλωτό σπίτι που του κόστισε μόλις 2.200 ευρώ

Έχει αντλία νερού, ζεστό ντους και πρόσβαση σε δημόσιες μαρίνες, ενώ υποστηρίζει ότι η ζωή πάνω στο νερό είναι η οικονομικότερη επιλογή από όσες έχει δοκιμάσει.

Την ώρα που το κόστος στέγασης αυξάνεται και όλο και περισσότεροι άνθρωποι αναζητούν εναλλακτικές λύσεις για να περιορίσουν τα έξοδά τους, ο Martin Haseman στις ΗΠΑ έχει επιλέξει έναν εντελώς διαφορετικό δρόμο. Εδώ και πέντε χρόνια ζει πάνω σε ένα αυτοσχέδιο πλωτό σπίτι στον ποταμό Τενεσί, χωρίς να πληρώνει ενοίκιο ή στεγαστικό δάνειο, έχοντας καταφέρει να διαμορφώσει μια καθημερινότητα με ελάχιστες οικονομικές υποχρεώσεις.

Ο Αμερικανός έχει δοκιμάσει αρκετούς διαφορετικούς τρόπους ζωής στην προσπάθειά του να περιορίσει τα έξοδα κατοικίας. Έζησε σε αυτοκινούμενο τροχόσπιτο, σε βαν, αλλά και σε ιστιοπλοϊκό, προτού καταλήξει ότι η ζωή στο νερό είναι αυτό που πραγματικά αναζητούσε. Το σημαντικότερο πρόβλημα στις προηγούμενες επιλογές του ήταν ότι δυσκολευόταν να βρει σημεία όπου θα μπορούσε να παραμένει για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να πληρώνει για τη στάθμευση ή τη φιλοξενία του.

Το σπίτι των 2.200 ευρώ

Η λύση βρέθηκε στον ποταμό Τενεσί, όπου υπάρχουν εκτεταμένες δημόσιες υδάτινες διαδρομές που επιτρέπουν την αγκυροβόληση χωρίς χρέωση. Ο Haseman κατασκεύασε μόνος του το πλωτό του σπίτι, επενδύοντας περίπου 2.500 δολάρια, δηλαδή κοντά στα 2.200 ευρώ. Με αυτόν τον τρόπο απέκτησε έναν προσωπικό χώρο διαμονής χωρίς τα πάγια έξοδα που συνοδεύουν μια συμβατική κατοικία.

Υπάρχει, ωστόσο, ένας συγκεκριμένος κανόνας που πρέπει να ακολουθεί. Δεν μπορεί να παραμένει αγκυροβολημένος στο ίδιο σημείο για περισσότερες από 14 ημέρες. Μόλις συμπληρωθεί αυτό το διάστημα, οφείλει να μετακινήσει το σκάφος του τουλάχιστον ένα μίλι, περίπου 1,6 χιλιόμετρα, προτού μπορέσει να αγκυροβολήσει ξανά. Για τις μετακινήσεις χρησιμοποιεί έναν μικρό κινητήρα, που του επιτρέπει να αναζητά ένα νέο σημείο στον ποταμό.

Τα μηνιαία έξοδά του περιορίζονται στα τρόφιμα, τα καύσιμα, το προπάνιο και τον λογαριασμό του κινητού τηλεφώνου. Παράλληλα, πληρώνει περίπου 100 δολάρια τον μήνα για μια ειδική κάρτα της Αρχής της Κοιλάδας του Τενεσί (TVA), η οποία του δίνει πρόσβαση σε δημόσιες μαρίνες της περιοχής. Εκεί μπορεί να κάνει ντους, να προμηθεύεται όσα χρειάζεται και να διανυκτερεύει όταν το επιθυμεί.

Οι ανέσεις μέσα στη βάρκα

Παρά τον περιορισμένο χώρο, ο Haseman έχει φροντίσει να εξοπλίσει την κατοικία του με όσα χρειάζεται για την καθημερινότητά του. Διαθέτει αντλία και σωλήνα για την παροχή νερού, ενώ έχει εγκαταστήσει θερμοσίφωνα που λειτουργεί με προπάνιο, ώστε να μπορεί να κάνει ζεστό ντους και να πλένει τα σκεύη του.

Ένα από τα στοιχεία που εκτιμά ιδιαίτερα είναι το φυσικό περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται. Οι όχθες της περιοχής καλύπτονται από δάση και εκτάσεις δημόσιας γης, με ελάχιστες κατοικίες και κατασκευές. Έτσι, μπορεί να απολαμβάνει την ηρεμία του ποταμού και να βρίσκεται καθημερινά σε άμεση επαφή με τη φύση, μακριά από τον θόρυβο και τους ρυθμούς των πόλεων.

Δεν είναι για όλους

Ο ίδιος δεν ισχυρίζεται ότι η επιλογή του είναι εύκολη ή κατάλληλη για οποιονδήποτε. Η ανάγκη να μετακινεί το σκάφος του κάθε δύο εβδομάδες, να οργανώνει διαφορετικά τις προμήθειές του και να εξαρτάται από τις διαθέσιμες εγκαταστάσεις των δημόσιων μαρινών απαιτεί προσαρμογή και αρκετή προσωπική προσπάθεια.

Ωστόσο, έχοντας δοκιμάσει διαφορετικές εναλλακτικές, θεωρεί ότι έχει βρει την οικονομικότερη λύση. Σε βίντεο που παρουσιάζει την καθημερινότητά του, εξηγεί ότι έχει περάσει από σχεδόν κάθε πιθανό τρόπο διαμονής, προτού καταλήξει στο πλωτό σπίτι.

«Τα έχω δοκιμάσει όλα. Είμαι εδώ για να σας πω ότι αυτός είναι ο φθηνότερος τρόπος: να ζεις σε ένα πλωτό σπίτι», αναφέρει χαρακτηριστικά.

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