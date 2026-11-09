Θεσσαλονίκη: Κύκλωμα φοροδιαφυγής 206 εκατ. ευρώ με 12 νεκρούς ως «αχυρανθρώπους» – Πώς δρούσε

Περισσότερα από 4.200 ΑΦΜ, 1.283 κατηγορούμενοι και 12 άνθρωποι που είχαν πεθάνει εμφανίζονταν ως διαχειριστές εταιρειών. Η δράση του κυκλώματος και οι μαρτυρίες κατηγορουμένων

Νέες διαστάσεις αποκτά η υπόθεση του κυκλώματος φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη, μέσω του οποίου φέρεται να προκλήθηκε ζημία ύψους 206 εκατομμυρίων ευρώ στο ελληνικό Δημόσιο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην εκπομπή Live News, η οργάνωση χρησιμοποιούσε ως διαχειριστές εταιρειών ανθρώπους με σοβαρά οικονομικά προβλήματα, χαμηλά εισοδήματα ή προβλήματα υγείας, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις εμφανίζονταν ακόμη και πρόσωπα που είχαν ήδη πεθάνει.

Στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται συνολικά 1.283 κατηγορούμενοι και να έχουν χρησιμοποιηθεί περίπου 4.200 ΑΦΜ. Ανάμεσα στους 18 συλληφθέντες βρίσκεται και ο Ερρίκος Πετιλόν, ο οποίος εμφανίζεται να έχει συνδεθεί με οκτώ εταιρείες. Το ρεπορτάζ του Live News παρουσίασε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε το κύκλωμα, τον ρόλο των λεγόμενων «αχυρανθρώπων», αλλά και τις εξηγήσεις που δίνουν ορισμένοι από τους κατηγορουμένους.

Πώς λειτουργούσε το σύστημα με τις εταιρείες και τους «αχυρανθρώπους»

Η οργάνωση φέρεται να δραστηριοποιούνταν σε νυχτερινά κέντρα, μπαρ, καφετέριες και beach bar στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και νησιά του Αιγαίου. Η μέθοδος που περιγράφεται στη δικογραφία βασιζόταν στη διαδοχική αλλαγή των εταιρειών που εμφανίζονταν να λειτουργούν τις επιχειρήσεις. Όταν συσσωρεύονταν οφειλές από ΦΠΑ, φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, η επιχείρηση περνούσε σε νέα εταιρική μορφή και εμφανιζόταν με διαφορετικό διαχειριστή. Με αυτόν τον τρόπο, τα χρέη παρέμεναν στις προηγούμενες εταιρείες και στα πρόσωπα που είχαν δηλωθεί ως υπεύθυνοι, ενώ οι πραγματικοί επιχειρηματίες φέρονται να συνέχιζαν τη δραστηριότητά τους.

Κεντρικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία είχαν οι «αχυράνθρωποι»: άνθρωποι που εμφανίζονταν τυπικά ως διαχειριστές ή εταίροι, χωρίς απαραίτητα να έχουν την πραγματική δυνατότητα ή την οικονομική επιφάνεια να αναλάβουν τέτοιες επιχειρήσεις.

Οι 12 νεκροί που εμφανίζονταν ως διαχειριστές

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλούν τα στοιχεία για 12 ανθρώπους που είχαν πεθάνει, αλλά εξακολουθούσαν να εμφανίζονται ως διαχειριστές εταιρειών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρουσιάστηκαν στο Live News, μεταξύ αυτών υπήρχαν πρόσωπα με σοβαρά προβλήματα υγείας πριν από τον θάνατό τους.

Ενδεικτικά αναφέρθηκαν οι εξής περιπτώσεις:

Άνδρας 54 ετών, με ημερομηνία θανάτου το 2024, ο οποίος έπασχε από σακχαρώδη διαβήτη.

με ημερομηνία θανάτου το 2024, ο οποίος έπασχε από σακχαρώδη διαβήτη. Άνδρας 54 ετών , που πέθανε τον Νοέμβριο του 2025 από καρκίνο του στομάχου.

, που πέθανε τον Νοέμβριο του 2025 από καρκίνο του στομάχου. Άνδρας 59 ετών , ο οποίος πέθανε το 2023 από κίρρωση του ήπατος, λόγω εθισμού στο αλκοόλ.

, ο οποίος πέθανε το 2023 από κίρρωση του ήπατος, λόγω εθισμού στο αλκοόλ. Άνδρας 49 ετών, που πέθανε το 2019 από καρκίνο του φάρυγγα σε τελικό στάδιο.

Το κύκλωμα φέρεται να προσέγγιζε ανθρώπους με σοβαρά προβλήματα υγείας και να τους υποσχόταν μηνιαία αμοιβή 200 έως 300 ευρώ, προκειμένου να εμφανίζονται ως διαχειριστές εταιρειών. Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι οφειλές μεταφέρονταν στα πρόσωπα αυτά, τα οποία δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να τις καλύψουν. Ερωτήματα προκαλεί και το γεγονός ότι, παρά την καταχώριση των θανάτων στα ληξιαρχεία, τα ΑΦΜ των συγκεκριμένων προσώπων φέρονται να εξακολουθούσαν να χρησιμοποιούνται, χωρίς να ενεργοποιούνται εγκαίρως οι απαραίτητοι έλεγχοι στα σχετικά συστήματα.

Οι άνθρωποι με τα χαμηλά εισοδήματα και τα εκατομμύρια χρέη

Το Live News παρουσίασε και περιπτώσεις ανθρώπων που βρίσκονται στη ζωή και εμφανίζονταν ως διαχειριστές σε δεκάδες εταιρείες, ενώ τα εισοδήματά τους ήταν ιδιαίτερα χαμηλά. Μία από αυτές αφορά γυναίκα 34 ετών από τη Γεωργία, με ετήσιο εισόδημα 8.500 ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της εκπομπής, εμφανίζεται ως διαχειρίστρια και εταίρος σε 16 εταιρείες, με οφειλές ύψους 3.315.000 ευρώ. Παράλληλα, συνέχιζε να εργάζεται ως σερβιτόρα, με μεικτές αποδοχές 320 ευρώ.

Σε άλλη περίπτωση, άνδρας 55 ετών, ο οποίος τον Απρίλιο του 2023 ζούσε κάτω από το όριο της φτώχειας, εμφανίζεται ως διαχειριστής και εταίρος σε 55 εταιρείες. Οι οφειλές του ξεπερνούν τα 6,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ εργαζόταν ως ταμίας εισπράξεων με μεικτές αποδοχές 780 ευρώ. Ακόμη ένας άνδρας 55 ετών, με μηδενικά εισοδήματα τον Μάιο του 2021, εμφανίζεται επίσης ως διαχειριστής και εταίρος σε 55 εταιρείες. Τα χρέη που του αποδίδονται ανέρχονται σε 18,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ εργαζόταν ως ταμίας εισπράξεων με μεικτές αποδοχές 755 ευρώ.Τέλος, άνδρας 63 ετών από τη Γερμανία, χωρίς δηλωμένα εισοδήματα, εμφανίζεται σε 33 εταιρείες και φέρεται να έχει οφειλές περίπου 5,5 εκατομμυρίων ευρώ. Εργαζόταν ως διανομέας με μεικτές αποδοχές 285 ευρώ.

Η οργάνωση είχε χωριστεί σε τέσσερα κυκλώματα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας που παρουσιάστηκαν, η εγκληματική οργάνωση φέρεται να είχε χωριστεί σε τέσσερις επιμέρους ομάδες, καθεμία με διαφορετικό επικεφαλής. Στην πρώτη ομάδα καταγράφονταν 219 εταιρείες και 27 «αχυράνθρωποι». Οι τελευταίοι φέρονται να λάμβαναν μηνιαία αμοιβή από 2.000 έως 2.500 ευρώ, ενώ τους δίνονταν κάρτες SIM στο όνομά τους, κωδικοί ηλεκτρονικής τραπεζικής και POS. Στα στοιχεία που παρουσιάστηκαν περιλαμβάνεται ακόμη και η χρήση πλαστής σφραγίδας από ΚΕΠ.

Στη δεύτερη ομάδα φέρονται να υπήρχαν 393 εταιρείες και 39 «αχυράνθρωποι». Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τα τελευταία χρόνια ιδρύθηκαν 272 εταιρείες, ενώ εντοπίστηκε αρχείο Excel με κωδικούς Taxisnet και στοιχεία POS. Η συγκεκριμένη ομάδα φέρεται να διέθετε πρόσωπα που χρησιμοποιούνταν ως διαχειριστές και από άλλα λογιστικά γραφεία. Ένας ακόμη λογιστής φέρεται να συντόνιζε δραστηριότητα που αφορούσε 56 εταιρείες και οκτώ «αχυρανθρώπους», ενώ στρατολογούσε επιπλέον πρόσωπα, στα οποία δίνονταν διάφορες υποσχέσεις. Στο τέταρτο τμήμα εντοπίστηκαν 62 εταιρικές σφραγίδες επιχειρήσεων, όπως καφέ, μπαρ, ψητοπωλεία, ίντερνετ καφέ και beach bar. Παράλληλα, καταγράφηκαν 4.036 κωδικοί Taxisnet και «μαύρες» εισπράξεις από 32 καταστήματα.

Τι υποστηρίζουν οι κατηγορούμενοι

Ορισμένοι από τους ανθρώπους που εμφανίζονταν ως διαχειριστές εταιρειών υποστηρίζουν ότι δεν γνώριζαν την πραγματική δραστηριότητα και τον σκοπό των επιχειρήσεων στις οποίες φέρονται να συμμετείχαν. Γυναίκα που κατηγορείται για την υπόθεση, η οποία ήταν έγκυος όταν, όπως λέει, ενεπλάκη στην υπόθεση, ανέφερε στο Live News ότι δεν είχε αντιληφθεί τους κινδύνους. Όπως δήλωσε, είχε ως βασικό στόχο να εξασφαλίσει τα απαραίτητα χρήματα για τη διαβίωσή της, πιστεύοντας ότι έκανε μια νόμιμη εργασία.

«Ειλικρινά το μόνο που σκέφτομαι αυτή τη στιγμή είναι να πέσω στην αγκαλιά της τρίχρονης κόρης μου, που με ψάχνει. Δεν έχει κανέναν παρά μόνο εμένα. Προσπάθησα να εξασφαλίσω τα ελάχιστα χρήματα προς διαβίωση, πιστεύοντας ότι δεν διαπράττω τίποτα κακό. Πίστευα ότι κάνω μια τίμια δουλειά», ανέφερε, προσθέτοντας ότι θα εξηγήσει τη θέση της στην ανακρίτρια. Άλλος κατηγορούμενος υποστήριξε ότι έχει αναπηρία 80% εφ' όρου ζωής, έπειτα από αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη πριν από δέκα χρόνια, σε ηλικία 31 ετών. Όπως ισχυρίστηκε, βρέθηκε μπλεγμένος στην υπόθεση εξαιτίας ενός λογιστή που εμπιστευόταν και ο οποίος είχε πρόσβαση στους κωδικούς του Taxisnet. «Είχα έναν γνωστό που ήταν και λογιστής, τον είχα και λογιστή, γείτονα και τον εμπιστευόμουν, είχε τους κωδικούς του Taxisnet και έκανε πάνω σε μένα κάποιες εταιρείες από τις οποίες δεν το γνώριζα εγώ», ανέφερε. Σύμφωνα με τον ίδιο, στο όνομά του δημιουργήθηκαν εταιρείες που αφορούσαν λογιστικό γραφείο, πιτσαρία και εκμισθώσεις υπολογιστών και εκτυπωτών.

Η περίπτωση του Ερρίκου Πετιλόν

Στο πλαίσιο της υπόθεσης εξετάζεται και η εμπλοκή του Ερρίκου Πετιλόν, ο οποίος, σύμφωνα με τα στοιχεία του κατηγορητηρίου όπως παρουσιάστηκαν στο Live News, εμφανιζόταν ως διαχειριστής σε έξι εταιρείες και ως εταίρος σε άλλες δύο. Οι οφειλές που συνδέονται με τις συγκεκριμένες εταιρείες φέρονται να αγγίζουν τις 600.000 ευρώ. Η έρευνα τον περιγράφει ως πρόσωπο που χρησιμοποιήθηκε ως «αχυράνθρωπος», καθώς τα δηλωμένα εισοδήματα και η οικονομική του κατάσταση δεν φαίνεται να δικαιολογούσαν την ανάληψη τέτοιων εταιρικών ρόλων.

Η εμπλοκή του φέρεται να ξεκίνησε την 1η Μαρτίου 2023, όταν εμφανίστηκε ως διαχειριστής και εταίρος. Εκείνη την περίοδο δήλωνε ότι εργαζόταν με μερική απασχόληση ως υπάλληλος υποδοχής, λαμβάνοντας τον κατώτατο νομοθετημένο μισθό. Ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση και εκφράζει την αγανάκτησή του για όσα του αποδίδονται. Η αδελφή του, μιλώντας στο Live News, υποστήριξε ότι ο αδελφός της εξαπατήθηκε από ανθρώπους που τον εκμεταλλεύτηκαν. «Είναι μία ομάδα απατεώνων που δουλέψαν χίλια άτομα. Έχει δει ο αδελφός μου πρώτη κάρτα που δεν ξέρει ούτε τι εστί εταιρεία και ποιος ξέρει τι παραμύθια του είπανε. Δούλευε για 600 ευρώ για να φάει. Η υγεία του ίδρωσε, να μείνει καθαρός και να βγει. Αυτό θα είναι η χαριστική βολή γι’ αυτόν», ανέφερε.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ